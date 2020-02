Jeugddetentie voor stelende Stadjer (19)

Een 19-jarige man uit Groningen is voor een reeks diefstallen en inbraken veroordeeld tot zes maanden jeugddetentie. Hiervan is vier maanden voorwaardelijk. De man heeft zijn straf in voorarrest al uitgezeten en komt op vrije voeten.

De man kreeg de straf voor twee inbraken in mei 2019 in een restaurant aan de Langestraat in Groningen. De inbraken werden door een camera op beeld vastgelegd. De inbreker had zijn inbrekersgereedschap in een Louis Vuitton-tas. Die tas werd later bij de man aangetroffen.

Gevecht met medewerkers

De man kreeg de straf ook voor meerder winkeldiefstallen in de periode van juni 2018 tot begin mei 2019. Hij stal met name sportkleding en gebruikte daarbij een geprepareerde tas. Ook stal hij scooters. Hij werd aangehouden op een gestolen scooter.

De man kwam op vrije voeten en werd daarna opnieuw aangehouden na een schermutseling in een supermarkt. Het personeel betrapte een vriend van de verdachte op diefstal van chocolade. Beiden raakten in gevecht met de medewerkers.

De man moet zich de komende tijd houden aan een reeks voorwaarden, zoals het melden bij de verslavingszorg en het volgen van onderwijs. De Louis Vuitton-tas die hij gebruikte tijdens de inbraken is in beslag genomen en die is hij nu kwijt.