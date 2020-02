Gibril Sankoh: 'Ik zie Ron Jans als een vaderfiguur; hij is géén racist'

Zes jaar lang speelde Gibril Sankoh bij FC Groningen onder leiding van Ron Jans. Dat diezelfde trainer in één adem met racisme in het nieuws zou komen, had de oud-verdediger van de FC nooit gedacht.

'Dit is echt een poppenkast', zegt Sankoh over de mediastorm in de Verenigde Staten. Hij kan simpelweg niet geloven dat Ron Jans racistisch zou zijn. 'Hij is het gewoon niet', zegt Sankoh. 'Ik weet het honderd procent zeker.'

Vaderfiguur

Gibril Sankoh komt in 2000 naar Nederland vanuit het dan door oorlog verscheurde Sierra Leone. In Nederland heeft hij het niet makkelijk en de trainer van FC Groningen wordt, na zijn komst bij FC Groningen, zijn steun en toeverlaat. 'Ron Jans was als een vaderfiguur voor mij', zegt hij over die periode.

Toch stond ook Sankoh niet in de kleedkamer van FC Cincinnati en weet hij niet exact wat er is gebeurd. Hoe kan hij zo dan zeker van zijn zaak zijn? 'Omdat ik hem ken', zegt hij zonder aarzelen. 'Iedereen heeft een mening, maar die mensen kennen hem niet echt. Ik ken hem wel en zo is hij niet.'

In de voorbije dagen heeft Sankoh Jans een paar berichtjes gestuurd. 'Ik wilde hem niet bellen, want hij heeft genoeg aan zijn hoofd. Maar ik wilde wel laten weten dat hij mijn steun heeft. Altijd.'

