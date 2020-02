'Als we wereldkampioen worden, ga ik met pensioen'

Het is een mooi sportavontuur voor de tweelingbroers Van Haastrecht in Marokko. Ze zijn sinds kort bondscoach van het korfbalteam van het Noord-Afrikaanse land en zijn net terug van hun eerst trainingskamp.

Volgens Jesper van Haastrecht was het een fantastisch avontuur. 'Het was lekker weer en we hebben veel gekorfbald.'

De tweeling speelt bij Nic. in Stad en geeft training bij Stadskanaal'74. 'We zijn gewend om dingen samen te doen en dat gaat hartstikke goed.' Het was ook in Stadskanaal waar de broers gevraagd zijn om bondscoach te worden van Marokko. 'We werden gevraagd bij een toernooi in Stadskanaal. Daar zijn de eerste contacten gelegd.'

Enthousiast

Over het enthousiasme in Marokko heeft Van Haastrecht niets te klagen. 'We hadden twee jongens die acht uur heen en acht uur terug moesten met de bus om de training mee te maken.'

Hij hoop ook dat de rest van het land enthousiast wordt van het korfbal. 'Ons doel is het WK halen, maar we vinden het nog veel belangrijker dat korfbal in Marokko op de kaart staat.'

En mocht Van Haastrecht met Marokko het WK halen en dan uiteindelijk wereldkampioen worden? 'Nou, dan ga ik met pensioen.'

