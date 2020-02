'Geen risico voor longpatiënten door biomassaketel Beatrixoord'

De uitstoot van de biomassaketel zorgt niet voor problemen bij longpatiënten die zijn gehuisvest in Beatrixoord. Dat zegt Azing Wierda, de directeur van CareX. Dat is de uitbater van het pand waar de biomassaketel voor bedoeld is.

'De ketel gebruikt een heel schone verbrandingstechniek. Bovendien leven tbc-patiënten in een totaal gefilterde omgeving', zegt Wierda.

Een woordvoerder van het UMCG bevestigt de woorden van Wierda. 'Onze longartsen verwachten geen problemen voor de patiënten.'

Ketel draait half jaar

De ketel staat inmiddels een half jaar naast de Hub in Haren. De Hub is de oude zusterflat van Beatrixoord: inmiddels wonen er statushouders in. Ook zijn er jongeren gehuisvest die in een beschermde omgeving wonen.

'Vroeger werd het gebouw verwarmd door de gaskachels die ook de andere gebouwen van Beatrixoord verwarmen', zegt Wierda. 'Nu zijn we overgestapt op deze ketel: het scheelt 60.000 kuub aardgas op jaarbasis. Dat is ook wat waard.'

Houtsnippers

Volgens Wierda wordt de ketel op houtsnippers gestookt. 'Gesnipperd hout, dat in de omgeving is verzameld. Het is gezeefd en gedroogd. De CO2 die in dat hout zit opgeslagen komt vrij bij de verbranding, maar dat was ook gebeurd als het in het bos was weggerot.'

Open haard

Wat de CareX-directeur betreft veroorzaakt de ketel dan ook geen noemenswaardige extra luchtverontreiniging, iets waar de Partij voor de Dieren eerder deze week haar zorgen over uitte. 'Open haarden en houtkachels zorgen voor meer uitstoot van fijnstof.'

'Er zijn bovendien helemaal geen klachten over de ketel. We gooien er dan ook de juiste houtsnippers in.'

Een vergelijking met de biomassacentrale bij het zwembad in Winschoten is volgens Wierda niet relevant. 'Daar is het één en ander misgegaan, maar zo'n situatie is hier niet aan de orde.'

Lees ook:

- Vraagtekens bij komst biomassacentrale naast revaliderende longpatiënten

- Omwonenden halen opgelucht adem na biomassabesluit Oldambt