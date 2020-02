Verdachte bioscoopmoorden: 'Ik dacht dat elitetroepen mijn dochter hadden vermoord'

Verdachte Ergün S. was ervan overtuigd dat de twee schoonmakers die hij vorig jaar oktober in bioscoop Pathé in Groningen vermoordde, lid waren van 'elitetroepen'.

Die troepen zouden de ex-vriendin en dochter van S. om het leven hebben gebracht.

Omgangsregeling

Dit heeft S. verklaard tijdens een rechtszaak over de omgangsregeling met zijn dochter. Die zaak diende op dezelfde dag als de tussentijdse zitting van zijn strafzaak op 7 februari. S. was voor deze zaak naar Groningen gebracht vanuit de gevangenis in Scheveningen.

Verzoek afgewezen

De rechter heeft het verzoek van S. om de omgangsregeling afgewezen. Volgens de rechtbank is 'voldoende komen vast te staan dat de man ongeschikt is'. Uit onderzoek van de Raad van Kinderbescherming zou blijken dat omgang ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van de dochter. De moeder van het meisje, de ex van S., is het daar mee eens.

S. wil dochter zien

S. zelf staat er anders in. Hij zegt dat hij zijn dochter al heel lang niet meer heeft gezien en vindt dat het mogelijk moet zijn om zijn kind tijdens zijn gevangenschap te zien. S. begrijpt wel dat het nu misschien nog te vroeg is, maar meent dat een omgangsregeling zijn dochter niet in gevaar brengt. Hij wijst daarbij op het feit dat hij behandeld wordt voor zijn psychische problemen.

Alimentatie

S. had ook gevraagd of hij geen alimentatie meer hoefde te betalen voor zijn dochter. Gezien de lange tijd die de man waarschijnlijk in de gevangenis gaat doorbrengen, heeft de rechter besloten om dit verzoek in te willigen. Zijn ex-vriendin is het daar ook mee eens. De alimentatieverplichting zou haar financieel binden aan S. en dat ervaart zij als belastend.

