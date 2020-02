Onderzoek toont aan: Werkplein Fivelingo schond privacy

De uitkomst is opvallend, omdat de drie verantwoordelijke wethouders er eerder nog van overtuigd waren dat Werkplein Fivelingo zich aan de wet houdt. Dat blijkt nu niet het geval.

Schulden en gezondheid

De misstanden kwamen eind december aan het licht, nadat de cliëntenraad van het werkplein klachten kreeg. Tijdens groepsgesprekken zouden uitkeringsgerechtigden bevraagd zijn over hun persoonlijke situatie, schulden en (psychische) gezondheid.

Uit het rapport blijkt dat er tijdens deze zogenoemde activeringsbijeenkomsten met telkens vijftien cliënten inderdaad vragen zijn gesteld over persoonlijke omstandigheden en belemmeringen om weer aan het werk te gaan. Welke vragen dit precies waren, staat niet in het rapport.

'Wij vinden dit ongewenst, ons uitgangspunt is dat wij ons houden aan de privacywetgeving', laat het bestuur van het werkplein weten.

Kwalijk met kwetsbare mensen

Hillian Bakker laat namens de cliëntenraad weten blij te zijn dat dit nu aan het licht komt. 'We hadden al begrepen dat de vragen iets minder persoonlijk werden. Het is fijn dat het nu helemaal wordt aangepast.'

PvdA-raadslid Janny Volmer uit Delfzijl stelde eerder vragen over de kwestie en was al bang voor deze uitkomst: 'Het is vervelend om op dit punt gelijk te krijgen. Het is kwalijk dat met kwetsbare mensen dingen gebeuren die niet mogen. We zijn wel blij dat het rapport daar eerlijk over is.'

Aanpassingen

Werkplein Fivelingo zegt naar aanleiding van de misstanden de procedure aan te passen. De groepsgesprekken worden meer informatief. Ze worden straks gehouden in Delfzijl, omdat de locatie op het bedrijventerrein in Appingedam minder goed bereikbaar is.

Het werkplein, dat onder meer de Participatiewet uitvoert voor de Eemsdelta-gemeenten, moet dit jaar tweehonderd uitkeringsgerechtigden extra naar een betaalde baan begeleiden. Het doel was vorig jaar 150, maar dat werd bij lange na niet gehaald. Mede daardoor kampte het werkplein met een tekort van bijna twee miljoen euro.

Kansrijk voor baan

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum moeten hiervoor opdraven. Daarom zetten zij alle zeilen bij om meer mensen naar een baan te begeleiden. Inmiddels zijn met 108 deelnemers gesprekken gehouden. Bijna de helft is kansrijk voor een baan. Twee mensen hebben weer werk.

Bestuursvoorzitter Meindert Joostens (ChristenUnie), tevens wethouder in Delfzijl, wil pas na de raadsvergadering volgende week donderdag reageren op de schending van privacy bij Werkplein Fivelingo.

