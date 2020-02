FC Groningen op drie plekken gewijzigd tegen VVV-Venlo

Aanvoerder Mike te Wierik is vanwege een schorsing niet beschikbaar. Hij kreeg tegen Sparta zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Linksback Django Warmerdam is vanwege een blessure de komende tijd niet inzetbaar. Hij is waarschijnlijk tussen de vier en zes weken uitgeschakeld door een enkelblessure, maar het kan uiteraard ook langer of korter duren.

'Hij is in ieder geval voorlopig niet inzetbaar, hoe lang dat gaat duren durf ik niet te zeggen', zegt Buijs over de blessure van Warmerdam. 'Het kan twaalf weken duren, maar ook drie weken. Ik ga er in ieder geval niet vanuit dat hij deze maand nog inzetbaar is. Dat is wel een streep door de rekening. Hij was in principe altijd fit. We moeten het nu gewoon anders oplossen.'

Van Hintum linksback

Komende zaterdag gaat Bart van Hintum op de plek van Warmerdam spelen en zullen Samir Memisevic en Ko Itakura centraal achterin staan. Door de schorsing van Te Wierik draagt Memisevic de aanvoerdersband.

Laatste duel voor Memisevic?

Voor de Bosniër kan het wel eens zijn laatste wedstrijd in dienst van Groningen zijn, aangezien hij nog steeds in de belangstelling staat van een Chinese club. 'Als het niet gebeurt, dan blijf ik met alle plezier bij FC Groningen', zegt hij er zelf over.

'Volgende week kan er misschien nog wat gebeuren. Ik ben er in ieder geval met de club uit, dus het is nu even afwachten. Voor mij is het financieel gewoon een hele mooie stap die ik graag wil maken.'

'Niets kapot bij Hrustic'

Ajdin Hrustic is vanwege een blessure niet inzetbaar zaterdag. 'Hoe dat precies zit durf ik niet te zeggen', zegt Buijs. 'Het kan zijn dat hij volgende week weer wat mee gaat doen met de groep, maar misschien duurt dat een weekje langer. Er is in ieder geval niets kapot.'

El Hankouri weer terug

Mo El Hankouri is weer op de weg terug. De buitenspeler is al langere tijd afwezig vanwege een blessure, maar traint inmiddels weer twee weken met de groep mee. 'Hij zit op de bank, maar het is voor maximaal een kwartier. Hij heeft nog geen minuut weer gespeeld, maar ik durf het voor een kwartiertje wel aan,' zegt Buijs.

Joël Asoro is nog een vraagteken, maar de verwachting is dat hij wel fit genoeg is om te starten tegen VVV. Mocht hij niet beginnen dan maakt Kian Slor zijn basisdebuut.

Buijs' elftal tegen VVV-Venlo

De verwachte basisopstelling ziet er als volgt uit.

Padt, van Hintum, Itakura, Memisevic, Zeefuik, Matusiwa, El Messaoudi, van Kaam, Lundqvist, Asoro en Redan.