OM eist taakstraf voor barmannen vanwege seks met dronken vrouw (update)

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen drie Stadjers (26, 29 en 30 jaar) die in 2016 als barmannen seks hadden met een vrouw die volgens het OM weerloos was door drank en drugs.

Naast de werkstraf eiste de aanklaagster een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

De mannen werden in oktober 2018 door de rechtbank in Groningen vrijgesproken. Het OM eiste destijds eveneens een werkstraf van 240 uur en een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

Het OM vond dat er voldoende bewijs was voor een veroordeling en ging in hoger beroep. De drie mannen werkten die zomeravond in een feestcafé in de Poelestraat.

In het magazijn

De vrouw werd volgens het OM na sluitingstijd meegenomen naar een magazijn in de kroeg. Op camerabeelden was te zien dat de vrouw niet vast ter been was. Andere bezoekers zeiden dat de vrouw zelfs 'door haar hoeven ging'.

Volgens de barkeepers riep de vrouw dat ze seks met hen wilde. 'Dat wil niet zeggen dat ze dit ook wilde als ze nog helder van geest zou zijn geweest', zei de aanklaagster.

'Ze wil het echt'

Dat de vrouw kennelijk groepsseks wilde, overdonderde kennelijk ook de barmannen, zei het OM. Een van de mannen zou nog hebben geroepen: 'Ze wil het echt.' De vrouw en de drie mannen kenden elkaar niet. Ondanks 'haar toestand' gingen de mannen op haar verzoek in. Na tien minuten verliet de vrouw via de noodingang de kroeg.

Ze appte daarna haar vriendin dat ze tegen haar wil seks heeft gehad met de drie barmannen. Volgens het OM ondersteunde het medisch onderzoek dit verhaal. Ze eiste ook een schadevergoeding van 57.000 euro voor het slachtoffer.

'Onzorgvuldig onderzoek'

Advocaat Niek Heidanus vond het onderzoek 'slordig en onzorgvuldig'. Dit heeft geleid tot een eenzijdig politieonderzoek, zei de raadsman.

Het slachtoffer was volgens Heidanus een volwassen vrouw van toen 20 jaar oud. Ze woonde zelfstandig, had een eigen bedrijf en is goed opgeleid. Ze kwam die nacht rond twee uur met een vriendin in het café waar de verdachten werkten. Ze maakte volgens meerdere getuigen een vrolijke indruk, maar niet dat ze niet meer wist wat ze deed.

Tegenstrijdigheden

De verklaring van het slachtoffer bevat volgens de advocaat tegenstrijdigheden. Volgens haar werd ze meegetrokken naar een ruimte in de kroeg. 'Maar dat blijkt nergens uit', zei Heidanus. Ook zou ze hebben gezegd dat iedereen de kroeg uit werd gestuurd, terwijl haar vriendin vertelde dat ze weigerde mee te gaan naar huis.

'Uit alles blijkt dat de vrouw in staat was haar wil kenbaar te maken', zei Heidanus. Hij doelde daarbij op de camerabeelden die die avond zijn gemaakt. Hierop is te zien dat de vrouw vast ter been en ontspannen de zaak verliet. Het OM heeft volgens Heidanus zwaar ingezet door telefoons van de drie mannen te tappen.

Vrijspraak

'Gelukkig maar', zei Heidanus, 'want hieruit blijkt dat de mannen hun verklaringen niet op elkaar hebben afgestemd, zoals het OM stelt.' De aangifte was voor de drie onverwacht en onbegrijpelijk. Door het hoger beroep wordt hun leven nu 3,5 jaar door deze zaak beheerst, zei de raadsman. Hij pleitte voor vrijspraak 'zodat zij de zaak zo spoedig en goed als mogelijk kunnen vergeten.'

Uitspraak over twee weken.

Het bericht is geactualiseerd met nieuwe informatie uit de rechtszaak, waaronder het pleidooi van advocaat Niek Heidanus.

Lees ook:

- Justitie in beroep in zaak seks met weerloze vrouw in kroeg

- Drie barmannen zijn vrijgesproken van seksueel misbruik bezoekster