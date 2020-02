Voorlopig geen hogere boetes in Groningse bussen en treinen

Arriva en Qbuzz zien in Groningen voorlopig af van de invoering van extra boetes voor mensen die zich misdragen in de trein of bus.

In andere delen van Nederland komen hogere boetes voor overlastgevers in het openbaar vervoer, maar voorlopig gebeurt dat dus nog niet in onze provincie. Zowel Qbuzz als Arriva zeggen in de gaten te houden wat andere vervoerders elders doen.

Vergoeden extra kosten

Connexxion en Keolis stappen wel over op het strengere boetebeleid. Het gaat om bedragen vanaf 313 euro. Het geld is bedoeld als vergoeding voor extra gemaakte kosten. Die kunnen ontstaan doordat een vervoerder bijvoorbeeld administratief werk heeft nadat een passagier zich agressief heeft gedragen in de trein of bus.

Qbuzz deed dat bij wijze van proef al eerder in trams in Utrecht. Volgens De Telegraaf zorgde dat voor 'een sterke vermindering van zware incidenten'.

Minder agressie

'In Groningen en Drenthe hebben we minder met agressie te maken dan in de Randstad', zegt operationeel directeur Anita Schrage van Qbuzz.

'Maar over een tijdje kunnen we met het OV-bureau Groningen Drenthe (de opdrachtgever van Qbuzz, red.) gaan kijken of het hier toch van toegevoegde waarde kan zijn'.

Als voorbeeld noemt Schrage een incident dat afgelopen week in het Drentse Geesbrug plaatsvond. Daar werd een steen door de ruit van een rijdende lijnbus gegooid.

Overlast veiligelanders

Schrage verwacht niet dat hogere boetes een oplossing kunnen zijn voor de problemen in de bussen rond Ter Apel. Asielzoekers, met name de zogeheten veiligelanders, zorgen daar voor overlast in de bus. Sommigen proberen bijvoorbeeld zonder kaartje mee te reizen. Vorig jaar zorgde dat meerdere keren voor opstootjes.

'Het probleem is dat het sowieso moeilijk is om boetes bij deze doelgroep te innen', zegt Schrage. 'Mensen zijn vaak namelijk niet traceerbaar. Bovendien zijn mensen nog niet strafbaar als ze geen kaartje hebben: hen wordt dan namelijk de toegang tot de bus ontzegd. En je kan alleen een schadevergoeding innen als er echt iets is gebeurd.'

'Spannend'

Schrage noemt het overigens 'spannend' dat er sinds begin deze week geen beveiligers meer meerijden op lijn 73, de lijndienst die langs Ter Apel rijdt.

'Het is een experiment voor ons, en we houden het nauwgezet in de gaten. Tot nu toe is het rustig, maar het is nog te vroeg om te zeggen dat dat ook zo blijft. We rijden nog maar vier dagen zonder beveiliger, dat is niet representatief.'

