Dit Wordt De Week: Korrewegschutter vecht tien jaar cel aan

Komende week staan er een paar rechtszaken op de rol die de gemoederen flink bezig hebben gehouden. Eén daarvan is die van de 'Korrewegschutter', Azim A. Hij wil in hoger beroep een lagere straf afdwingen bij de rechter.

Maar er zit meer in de pijplijn. Wat? Je leest het in deze rubriek, waarin we vooruitblikken op de komende week.

Kijk uit voor de dode hoek

Vanaf maandag rijden zandwagens af en aan bij de Brailleweg in Groningen vanwege de aanleg van nieuwe op- en afritten bij de A28.

Gemiddeld om de tien minuten rijdt er wel een vrachtwagen met zand naar Stad. Aanpak Ring Zuid waarschuwt fietsers en scholieren daarom voor het gevaar van de dode hoek van de trucks. Dat gebeurt met borden, posters op scholen en ook worden verkeersregelaars ingezet. Vooral bij de rotonde op de Vondellaan is het uitkijken geblazen.



Dubbele moordzaak Haren

Voor het Gerechtshof in Leeuwarden dient woensdag het hoger beroep dat is aangespannen door de 22-jarige Eritreeër die in oktober 2017 zijn vriendin in Haren om het leven bracht. Later wurgde hij ook haar 6-jarige dochtertje. Het destijds 1-jarige halfzusje van het meisje bleef alleen achter.

De rechtbank veroordeelde de Eritreeër in juni 2018 tot 20 jaar cel. Volgens de rechters werd de man 'overrompeld en gek' toen hij hoorde dat de vrouw hun relatie wilde beëindigen.

Korrewegschutter opnieuw voor de rechter

Nog zo'n verschrikkelijke zaak is die van 'Korrewegschutter' Azim A. De 23-jarige Stadjer vuurde in oktober 2017 vanuit het niets vijf kogels af op de toen 21-jarige student Sidney, die na een stapnachtje naar huis fietste. Het slachtoffer raakte blijvend verlamd.

A. kreeg tien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd door de rechtbank in Groningen, maar ging daartegen in beroep. Donderdag dient de zaak in Leeuwarden.



Gaat de rietproef door?

Het Lauwersmeergebied wacht al een paar weken op droog weer voor de uitvoering van de omstreden rietproef. Zes weken lang wordt het waterpeil in het Lauwersmeer verhoogd, tot onvrede van boeren, omwonenden en ondernemers.

Tot nu toe gooide het regenachtige weer roet in het eten, maar vermoedelijk vanaf vrijdag kan Waterschap Noorderzijlvest het peil eindelijk omhoog brengen. Tijdelijk dan.

Het is Schrikkeldag!

En komende zaterdag is het 29 februari, de dag die slechts één keer in de vier jaar op de agenda staat omdat een kalenderjaar eigenlijk een kwart dag te kort is. Schrikkeldag dus.

Een speciale dag, zeker voor Groningers die op deze dag zijn geboren óf getrouwd. Zo viert Jeter de Windt - bij wie wij vier jaar geleden in Ter Apel langs gingen - zijn officieel eerste verjaardag. En - als het goed is - is het ook de eerste trouwdag van Mimmo en Joyce Teekens, die op 29 februari 2016 trouwden in Oude Pekela.



Eigen nieuws

Heb je eigen nieuws om met ons te delen? Stuur ons dan een bericht via redactie@rtvnoord.nl.