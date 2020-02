Bijna vijftig jaar bij de politie: 'Ik zou nu een ander beroep kiezen'

Jintes is 66 jaar en volgens zijn chef stond hij 49 jaar, 7 maanden en 19 dagen op de loonlijst. Jintes zelf denkt dat het korter was en zegt dat hij op bijna 20-jarige leeftijd in dienst trad.

Door hele provincie

'Ik ben begonnen bij de gemeentepolitie in Hoogezand-Sappemeer. Daarna wou ik wat anders en ben ik in 1983 overgestapt naar de Rijkspolitie te water in Delfzijl. Dat was toch niet mijn ding. Het was me daar te rustig', vertelt hij op zijn afscheidsreceptie in dorpshuis Fivelhoes in Zijldijk.

'Daarna ben ik terechtgekomen in Roodeschool, Uithuizermeeden, Uithuizen, Loppersum, Stedum, Middelstum, Ten Boer, Bedum, Zuidhorn, Leek, Hoogezand en Groningen', lepelt hij moeiteloos op. 'Ik heb de hele kop van Groningen dus gehad, de mensen kennen mij allemaal.'

Hoogte- en dieptepunten

Jintes' hoogtepunt was de komst van, toen nog, koningin Beatrix naar Loppersum. De vorstin vierde er Koninginnedag. 'Moest ik de catering regelen. Dat was toch wel wat anders.'

De politieman - die de laatste jaren van zijn loopbaan werkte op de afdeling planning - heeft natuurlijk ook heel wat ellende en verdriet meegemaakt. 'Een hele bult dingen vergeet je nooit meer, maar je leert ermee omgaan. Als ik zie hoeveel collega's nu ziek thuis zitten, dan denk ik dat ik het goed gedaan heb. Dat ik er redelijk deurscharreld ben.'

Geen definitief afscheid

'Of ik nu weer politieman zou worden? Dat denk ik niet, als ik nu kijk hoe het op het moment moment gaat. Dan zou ik eerder richting de ambulancezorg gaan. Dat trekt me ook wel', bekent Jintes.

Helemaal afscheid nemen van de politie doet de pensionado niet. 'Ik blijf nog één dag in de week aan als vrijwilliger. Dan probeer ik nog een beetje mijn stempel te drukken op grote evenementen waar de politie bij betrokken is. Je moet wel een beetje onder de mensen blijven, hè?'

