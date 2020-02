Wat Aans! maakt drillrap met hooivorken én carnavalskraker

Aanleiding voor het maken van de rap was de commotie die onlangs ontstond over een groep jonge drillrappers in de Groninger wijk Paddepoel. In het tv-programma 'Danny op straat' was te zien dat een 14-jarige jongen met een groot kapmes rondliep.

'Drillploat is niet echt een liedje, maar drillraps zijn natuurlijk heel erg in opspraak. Wij kunnen dat ook, dachten wij. Het hoeft niet met messen en pistolen en dat soort dingen, wij pakken gewoon een paar hooivorken en trekken een overall aan. We hebben het in een halfuurtje opgenomen', vertelt Baptist aan tafel in Noord Vandaag.

'Ik vind het best wel shocking als je dat zo ziet. Dan denk ik echt: tjongejonge. Ik kan me niet voorstellen dat mijn oudste er over een jaar of acht zo bij loopt', stelt Heuvel.

Carnaval in t Noorden

Daarnaast hebben de rappers onlangs ook een vrolijker nummer opgenomen, een remake van de klassieker Carnaval in t Noorden van Pé en Rinus. Dat gebeurde op verzoek van Radio Noords eindejaarslijst Alle 50 Goud..

'We hebben overleg gehad, Pé en Rinus stonden er gelukkig helemaal achter. We hebben er ook een stukje Ede Staal in zitten, van t Het nog nooit zo donker wèst . De familie Staal vond het ook helemaal leuk.'

'Zelf hebben we niks met carnaval, maar dit nummer is gewoon feest. Of het nu carnaval is of niet, we vinden wel dat er altijd een feestje gebouwd moet worden.'

