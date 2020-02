Carnavalsoptochten in onze provincie gaan door: De Kloosterwiekers neemt maatregelen

Carnavalsverenigingen in onze provincie houden de weersomstandigheden dit weekend nauwlettend in de gaten. Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers uit Ter Apel neemt voorzorgsmaatregelen om de harde wind te kunnen trotseren.

Spanbanden

'We zagen dit weer uiteraard al aankomen en we hebben al onze deelnemers gevraagd om hoge en losse delen op hun wagen te zekeren met spanbanden', zegt Robert Dreier van De Kloosterwiekers. 'We hebben dat ook gecontroleerd en iedereen houdt zich eraan.'

De optocht gaat zaterdagmiddag om 14.00 uur van start in Ter Apel. 'Alle seinen staan op groen', zegt Dreier. 'De route gaat grotendeels door de bebouwde kom, daar waait het gelukkig iets minder hard.'

Bultruters

Aan de andere kant van het dorp is de optocht van carnavalsvereniging de Bultruters zaterdagochtend om 11:11 uur van start gegaan. Volgens Dreier was ook hier niets wat de optocht in de weg stond om van start te laten gaan.

Oldeclooster

Zondag kunnen liefhebbers naar Kloosterburen om naar de optocht van carnavalsvereniging Oldeclooster te kijken. Ook in Noord-Groningen worden de weerberichten regelmatig gecontroleerd. In Kronkeldörp zijn desalniettemin nog geen maatregelen genomen.

'Het ziet ernaar uit dat het zondag iets minder hard gaat waaien', zegt voorzitter Frans Hegeman van Oldeclooster. 'Maar we houden alles goed in de gaten.'

Hegeman vertelt dat er scenario's klaarliggen als het toch spannend wordt. 'We kunnen de start van de optocht verplaatsen richting het dorp, zodat we minder in de wind zitten. Veiligheid staat voorop en we houden het van uur tot uur in de gaten.'

