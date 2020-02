Expeditie Grunnen-busje in de Carnavalsoptocht

Het Expeditie-busje in de optocht in Ter Apel (Foto: Marthijs Veldthuis/RTV Noord)

Carnaval in 't Noorden, het is een feest met pit. Het team van Expeditie Grunnen nam ook dit keer weer een kijkje bij de carnavalsoptocht in Ter Apel.

Tussen de 50 wagens rijdt ook een heel bijzonder exemplaar. 'Dat moet ik voorstellen', zegt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer. Een van de wagens staat in het teken van Expeditie Grunnen, inclusief busje en Niemeijer.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Peter voert de diertjes in het hertenkamp

- Aardappels schillen met handschoenen aan

- De wind trotseren is nog een hele uitdaging

- Eem tanken want anders redden we carnaval niet

- Robbin speelt een stukje op zijn zuurverdiende piano

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!