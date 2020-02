Shorttracker De Boo steekt de handen uit de mouwen op Kardinge

Zelf is De Boo deze categorie net ontgroeid. Hij is een maand geleden zestien jaar geworden. Hij vierde zijn verjaardag in het buitenland, in Lausanne bij de Jeugd Olympische Winterspelen.

Een medaille zat er voor hem niet in. 'Het niveau lag enorm hoog. Het is hopelijk een soort voorproefje want ik ga nu voor de echte Spelen', vertelt De Boo terwijl de ijsvloer gedweild wordt.

Heerenveen

Hij heeft tussen de bedrijven door even tijd. Na elke wedstrijd moet hij aan de bak. Hetzij met blokjes een gieter of een dweil. 'Vandaag kan ik mooi meehelpen op m'n thuisbaan', geeft hij aan. Trainen doet hij al een tijdje niet meer op het ijs van Kardinge. Voor betere faciliteiten is hij verhuisd naar Heerenveen. Hij woont er bij een gastgezin. Bovendien is hij lid van de Friese vereniging Trias.

De Boo wil de absolute shorttracktop halen. Hij is al een eindje op weg. 'In mijn leeftijdscategorie sta ik in de top vijf van Europa. Aan het eind van het seizoen heb ik een wedstrijd in Rusland. Daar komen de sterkste rijders bij elkaar.'

Over twee weken doet de Groninger een gooi naar de nationale titel bij de junioren.