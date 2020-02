Warming-up: FC Groningen - VVV-Venlo

Asoro scoorde vorige week, maar nu is het onzeker of hij speelt (Foto: Orange Pictures)

De wedstrijd tegen Sparta leek wel op een kleine veldslag. Niet dat er nou zo hard werd gespeeld aan beide kanten, maar beide teams zagen twee spelers geblesseerd uitvallen. Joël Asoro speelde de wedstrijd wel uit, maar ook hij haalde niet okselfris het einde van de met 2-1 gewonnen wedstrijd. De huurling van Swansea City trainde deze week niet volledig mee en is nog een vraagteken richting vanavond.

Django Warmerdam en Ajdin Hrustic zijn zeker niet van de partij. De linksback van FC Groningen is langere tijd uit de roulatie met een enkelblessure. Hrustic kan misschien volgende week weer aansluiten, maar de wedstrijd tegen Willem II kan zomaar nog te vroeg komen.

Aanvoerder Mike te Wierik is geschorst en door de blessure van Warmerdam ziet de verdediging er in ieder geval heel anders uit vanavond. Samir Memisevic en Ko Itakura staan centraal achterin en Bart van Hintum verhuist naar de linksbackpositie. Op het middenveld neemt Ahmed El Messaoudi de plek in van Hrustic. Daniël van Kaam verhuist naar de linkerkant, zodat naast Azor Matusiwa ruimte ontstaat voor El Messaoudi.

Mocht Joël Asoro onverhoopt niet fit genoeg zijn, dan zal Kian Slor zijn basisdebuut maken. Hij zal dan aan de rechterkant van de aanval starten, terwijl hij bijna altijd aan de linkerkant heeft gespeeld in de jeugd. De spoeling is door alle blessures op dit moment dun voor trainer Danny Buijs.

Mo El Hankouri is gelukkig op de weg terug. De vleugelaanvaller zit vanavond voor het eerst weer op de bank. Mocht FC Groningen in het laatste kwartier nog iets willen forceren, kan Buijs hem inzetten. Langer dan vijftien minuten kan El Hankouri nog niet spelen.

De vorm: FC Groningen

De Trots van het Noorden is na de winterstop uitstekend bezig. Alleen Feyenoord haalde meer punten dan het team van Danny Buijs. FC Groningen haalde tien punten uit de vijf wedstrijd die na de onderbreking gespeeld werden. Het spel wordt leuker, zonder dat het ten koste gaat van de doelpunten die de ploeg tegen krijgt. Schoten op doel van de tegenstander zijn vaak op één hand te tellen. Sparta schoot bijvoorbeeld vorige week twee keer op de goal van Sergio Padt, maar had daar wel twee penalty's voor nodig.

Toch blijft het scorend vermogen iets wat nog steeds de nodige aandacht verdiend. Vorige week werd er dankzij treffers van Asoro en Lundqvist echter twee keer gescoord, maar dat laat de ploeg nog te weinig zijn. Nieuweling Redan kwam tot op heden nog niet echt in stelling en datzelfde geldt voor Postema.

De vorm: VVV-Venlo

Sinds het vertrek van Robert Maaskant zijn de Limburgers aan een prima serie bezig. Na de winterstop werd er nog niet verloren. VVV speelde gelijk tegen PSV, FC Utrecht en Heerenveen. Gewonnen werd er tegen RKC en Heracles Almelo. In 2020 staat VVV dan ook knap vierde op de ranglijst met negen punten uit vijf wedstrijden. Slechts één minder dan FC Groningen.

FC Groningen treft met VVV een ploeg die ook moeite heeft met doelpunten maken. Het team van Hans de Koning scoorde slechts 23 keer. Drie minder dan de Trots van het Noorden. Het team kreeg tevens 48 doelpunten om de oren.

Waar moeten we op letten?

Het blijft natuurlijk altijd interessant hoe FC Groningen vanavond gaat proberen om tot kansen te komen. Na de winterstop is VVV een geduchte tegenstander en krijgt het erg weinig goals om de oren. FC Groningen heeft moeite met scoren, dus op voorhand kan het dan een saaie wedstrijden worden. Dat hoeft niet te gebeuren, maar dan is het wel prettig als Groningen vroeg op een 1-0 voorsprong komt. Dat lijkt ook iets waar de ploeg op gaat inzetten. Van Hintum heeft een goede trap in de benen en zal met vroege, lage voorzetten Redan in stelling proberen te krijgen.

Daarnaast kan Zeefuik door veel op te komen voor gevaar aan de rechterkant zorgen. Als Lundqvist, net als vorige week, met een snelle steekpass de voorhoedespelers in stelling kan brengen, dan behoort een snelle goal zeker tot de mogelijkheden. Als Redan slim diep loopt, dan kan hij in stelling worden gebracht en voor de eerste keer scoren in de Groene Kathedraal.

Historie

In de eredivisie speelden FC Groningen en VVV-Venlo dertien keer tegen elkaar. Zeven keer won Groningen, drie keer werd het een gelijkspel en drie keer wonnen de Limburgers.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen via Radio Noord. FC Groningen – VVV-Venlo begint om 20.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 20.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Aanvoerder Mike te Wierik is geschorst. Django Warmerdam, Ajdin Hrustic en Gabriel Gudmundsson zijn geblesseerd. Joël Asoro is een twijfelgeval.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-4-2): Padt; Zeefuik, Memisevic, Itakura, Van Hintum, Matusiwa, El Messaoudi, van Kaam, Lundqvist, Redan en Asoro.