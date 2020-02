In zijn woonplaats Zuidbroek is donderdag oud-RTV Noord-medewerker Ejo Dreise overleden.

Ejo Dreise werd geboren in Groningen en groeide op in Stadskanaal. Hij werkte tussen 1989 en 2017 voor Radio- en later ook TV Noord, als technicus, presentator, regisseur en producer. Hij was nauw betrokken bij populaire radioprogramma's als De Stamtoavel, Nou even Niet met Jacques D'Ancona en Nog eem Noasoezen met Imca Marina.

Voor TV Noord deed Ejo Dreise onder meer jarenlang de productie en regie van het programma Dam Op, eerst met Rob van Dam en later met Wiebe Klijnstra.

Streektaalmuziek

Naast zijn werk bij RTV Noord heeft Ejo Dreise veel betekend voor de streektaalmuziek. Maura Music, de platenmaatschappij die hij samen met zijn vrouw Harriët beheerde, distribueerde cd's van vele Groninger artiesten, zoals Lianne Abeln, Wia Buze, Fransien Kuiper, Alex Staal, Eddy Koekoek en Herman Bonthuis.

Ook de dubbel-cd Hear my song/As 't boeten Stormt, met onbekend werk van Ede Staal, werd door Maura Music gedistribueerd.

Dreise was getrouwd en had drie zoons en een dochter. Hij was al geruime tijd ziek. Ejo Dreise is 63 jaar geworden