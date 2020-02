Padt: 'Ik heb de bal verkeerd ingeschat, 100% mijn fout'

Buijs: 'We hebben onszelf niet beloond in de eerste helft'

FC Groningen-doelman Sergio Padt trok na de 0-1 nederlaag tegen VVV-Venlo het boetekleed aan. 'Ik schatte de bal verkeerd in, kwam in niemandsland terecht. 100% mijn fout.'

VVV-spits Darfalou wist te profiteren en scoorde de enige treffer van de avond. 'Het was totaal onnnodig', wist Padt. 'Je moet hier gewoon winnen op basis van de eerste helft. Ik sta hier niet lekker, dat is duidelijk. Het was een communicatiefout met Memisevic en dat kwam door mij. Het is geen excuus, hierop wordt je afgerekend.'

Teleurstelling

Coach Danny Buijs was zwaar teleurgesteld na de onnodige nederlaag. 'We hebben onszelf niet beloond in de eerste helft. Toen hadden we minimaal twee doelpunten moeten maken. Dat is een ontwikkeling die de jongens nog moeten doormaken.'

Spelbeeld anders

In de tweede helft was het spelbeeld totaal anders. Simpele ballen kwamen niet meer aan. 'In de rust hebben we nog gezegd: laat de bal het werk doen. Dat lukte niet meer. Die tegengoal is een fout van Sergio. Punt. Maar ik het verwijt het hem niet, hij heeft ons al zo vaak gered dit seizoen. We hebben zelf verzuimd om de goals te maken. Daarom hebben we verloren.'

Balen

Samir Memisevic baalde enorm van de nederlaag. 'Hoe we deze wedstrijd verloren hebben, ik weet het niet', aldus de aanvoerder. 'In de eerste helft hebben we een aantal open kansen gemist. Als we die benutten winnen we gewoon met 3-0.'

'Los'

Bij de goal van Darfalou was Memisevic zijdelings betrokken. De Bosniër wou het duel met de spits van VVV aangaan, maar hoorde Padt 'los' roepen. 'Zo zat het inderdaad. We moeten nu focussen op de volgende wedstrijd. Deze is nu ten einde.

Transfer Memisevic?

Memisevic was blij dat hij weer speelde, maar wist niet of het zijn laatste duel voor FC Groningen was. 'Dat weet ik niet. Ik ging boos van het veld af omdat ik nog niet weet hoe we dit duel verloren hebben.'

