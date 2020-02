Sparks ziet door zwak vierde kwart Loon Lions ruim winnen

De vrouwen uit Haren wel de hele wedstrijd aan de verkeerde kant van de score. Na tien minuten was het 17-11 en bij rust stond Lions met 31-19 voor. Na het derde kwart bleef een achterstand van rond de twaalf punten in tact (44-31). Plotseling was het over bij Sparks en stond er een forse nederlaag op het scorebord.

Thuis tegen lijstaanvoerder

Martini Sparks is voorlaatste in de Eredivisie met vier punten uit 23 wedstrijden. Eerstvolgende duel is op zaterdag 29 februari. Dan speelt de formatie van coach Klaas Stoppels de thuiswedstrijd tegen koploper Grasshoppers. De tip-off is om 19.00 uur.

