Eigenaar hotel Bad Nieuweschans gaat uit van dubbele brandstichting

'Het lijkt me niet dat het twee keer tot spontane zelfontbranding komt.' Dat zegt Petra van Gaanderen, eigenaar van het voormalig hotel aan de Hamdijk in Bad Nieuweschans. Daar woedde voor de tweede achtereenvolgende nacht een brand.

Van Gaanderen, directeur van Wereldbazar, moest in de pers vernemen dat er opnieuw een brand woedde in haar leegstaande pand. 'Een vrij onaangename verrassing. Dat is niet de manier waarop ik het te weten wil komen. Zeker niet als het de tweede avond achter elkaar is.'



Nooit gebeld

'Het vreemde is dat ik nooit gebeld ben door brandweer of politie. Terwijl men echt wel weet dat het pand van mij is. Dus dat vind ik wel bijzonder.'

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er brand op de benedenverdieping van het pand. Op zondagmorgen rond drie uur brak er opnieuw brand uit, nu op de eerste verdieping van het gebouw.

Het idee dat iemand aan andermans eigendommen komt, vind ik vervelend Petra van Gaanderen - eigenaar bedrijfspand

'Vervelend'

De plannen voor de sloop lagen er al. Op de locatie aan de Hamdijk zijn vergevorderde plannen voor een hotelgebouw en een health resort. 'In die zin is er geen man overboord, want de sloopvergunning was al aangevraagd. Het idee dat iemand aan andermans eigendommen komt, vind ik vervelend. Dat hoort niet.'

De brandweer wilde nog niets zeggen over de oorzaak van de brand. Woordvoerder Edwin Oosterheerd: 'Daarover doen wij geen enkele uitspraak. Dat is aan de politie.'

Hulp uit Duitsland

Omdat de tweede brand op de eerste etage woedde, was ook een hoogwerker uit Winschoten ter plaatse. En omdat het een erg grote brand leek te worden, kwam ook de Feuerwehr Bunde uit Duitsland assistentie verlenen.

'Maar uiteindelijk bleek het allemaal nogal mee te vallen', aldus Oosterheerd.



