Expeditie Grunnen in Kronkeldörp

Carnaval in 't Noorden, het is een feest met pit. Ditmaal is het Expeditie team neergestreken in Kloosterburen, dat tijdens carnaval Kronkeldörp heet.

En ook hier vliegt de confetti je om de oren, wordt er gezellig pils gedronken en kunnen er verschillende praalwagens bewonderd worden.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Het Pieterpad lopen in de stromende regen

- Waar Hans ook is, Winsum is zijn thuis

- Tjaaktje heeft eigenlijk niks te vertellen

- Beroemde Paardenvlogger strijkt neer in Leek

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!