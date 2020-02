Carnaval in Kronkeldörp is één grote reünie voor feestvierders

'Carnaval is meer dan alleen bier drinken en feesten. Het is één grote reünie waarbij het draait om saamhorigheid.' Dat zegt Cindy Gerdez, die al jaren meedoet aan het slotstuk van het carnavalsweekend: de optocht met versierde wagens.

Het is alsof leden van Carnavalsvereniging Oldeclooster een deal hebben gesloten met de weergoden. Op veel plaatsen in het land zijn optochten niet doorgegaan vanwege het weer. Maar in Kloosterburen schijnt de zon nog af en toe heel lafjes tussen de motregen door.

Kleine Huisjes

'Het kon een stuk minder', zegt voormalig RTV Noord-coryfee Jaap Nienhuis terwijl hij bij de bushalte in Kleine Huisjes staat. 'Dit is mien stee', zegt Nienhuis. Al vijftien jaar lang ziet hij vanaf deze plek hoe carnavalswagens richting Kloosterburen rijden.

'Het is elk jaar genieten', zegt Nienhuis terwijl hij door de feestvierders op de eerste wagens wordt bedolven onder de confetti.

Voordat de stoet vanuit Kleine Huisjes vertrekt, presenteren ze zich aan de jury die de wagens beoordeelt. 'We letten op originaliteit van wat ze uitbeelden en of ze genoeg het carnavalgevoel uitstralen', zegt jurylid Cathlijne Berkhout. 'En straks als ze door het dorp rijden, beoordelen we ook hoe ze het publiek entertainen.'



Meedoen

Uiteindelijk scoren de wagens punten en komt er een winnaar uit de bus. Het wordt volgens Berkhout ieder jaar lastiger om er één te kiezen. 'Het niveau gaat elke keer weer omhoog.'

Ze durft niet uit te spreken welke haar favoriet is. 'Maar er zijn altijd wagens die er meteen uitspringen. Toch kan het zo zijn dat er uiteindelijk een onverwachte winnaar uit de bus komt.'

Allemaal leuk en aardig dat er prijzen worden uitgedeeld. Maar tijdens carnaval geldt het motto: 'Meedoen is belangrijker dan winnen'. Zo ook bij de dames die meelopen met de wagen van 'Chateau Meiland' naar het gelijknamige populaire televisieprogramma.

'Het gaat ons vooral om het plezier', zegt één van de dames. 'We hebben het kasteel van Chateau Meiland nagebouwd waar we bovenop een feestje kunnen bouwen.'

Carnaval brengt omgeving samen

Als de stoet na een warming-up in Kleine Huisjes en Molenrij Kloosterburen komt binnenrijden, barst het feest los. De muziek gaat wat harder en aan beide kanten van de weg staan de stoepen vol met publiek.

Volwassenen dansen mee, drinken een biertje en leggen het spektakel vast met hun telefoon. Terwijl de kinderen zich gewapend met een plastic zak op het snoep storten dat vanaf de versierde wagens wordt gestrooid, trekt de stoet door het dorp.

Het carnavalsfeest brengt de mensen uit Kloosterburen en omgeving samen.



Katholiek

'Kloosterburen is altijd een apart dorp geweest', zegt Bert Ernens die er al vanaf de eerste editie bij is. 'Maar zoals de mensen hier met elkaar omgaan, dat vind je in een ander dorp niet. Dat komt denk ik door het katholieke geloof. Niet dat iedereen nog geloofd, maar daar komt die saamhorigheid vandaan', zegt hij.

Na bijna twee uur hossen, springen en meezingen met de foute carnavalsmuziek zit het erop. Terwijl de wagens nog een ererondje door het dorp rijden, begint het steeds harder te regenen en te waaien. Het mag de pret niet drukken. Vanaf maandag tellen ze in Kronkeldörp weer af naar volgend jaar.



