Door de mand: Kees Vlietstra neemt hooi op z'n vork

Uitkomen Keessie! Je moet uitkomen.'Ik stond aan de grond genageld op het voetbalveldje achter speeltuinvereniging Trio in de Professor Rankestraat. Tim stormde op me af. Een oranje plastic bal voor zich uit schoppend.

Ik stond verwachtingsvol op Tim te wachten. In het hoge gras. Onder de lat, in de goal. Grieko liep met zijn hoofd in de nek achter Tim aan. 'Kom nou uit, Keessie,' schreeuwde hij nogmaals. Ik begreep niet wat Grieko bedoelde met zijn uitkomen. Ik bleef keurig op de doellijn staan.

Grieko ging Tim niet meer inhalen om een doelpunt te voorkomen. Het ging nu tussen Tim en mij. Tim was inmiddels het strafschopgebied ingestormd. Oranje bal aan de voet. Ik probeerde hem aan te kijken. Lukte niet want Tim keek naar de bal. Ik toen ook maar. Te laat. De bal vloog links langs me. Als ik gedoken had dan had ik misschien de bal nog uit het doel kunnen tikken. Ik koos om niet te duiken. Dat deed Jan Jongbloed ook niet tegen West-Duitsland had ik laatst op tv gezien. En dat was de keeper van Oranje.

Tim liep juichend naar zijn vriendjes. Grieko kwam hijgend naast me staan. 'Waarom kwam je niet uit man?,' vroeg hij terwijl hij de bal uit het net pakte. Ik haalde mijn schouders op. Had nog nooit van het begrip uitkomen gehoord. Grieko was mijn beste vriend op de kleuterschool. 'Kom,' zei Grieko. 'we gaan aan mijn moeder vragen of we een softijsje mogen kopen bij de cafetaria. Dat is nieuw. Soft ijs. Lekker jongen.

'Mooie tijden, terug naar de onze. Sergio Padt weet wel wat het begrip uitkomen is. Hij beheerst het alleen nog niet zo goed volgens zijn trainer Danny Buijs. In de wedstrijd tegen VVV liep Padt onder de bal door. Padt: 'Ik schatte de bal verkeerd in, kwam in niemandsland terecht. 100% mijn fout.'

Mooie term. Niemandsland. Dacht direct aan het veldje achter speeltuinvereniging Trio. Dat veldje was toen ook van niemand. En daardoor van iedereen. Hoe dan ook wist VVV-spits Darfalou te profiteren van het halfslachtige uitkomen van Padt en scoorde de enige treffer van de avond. 'Het was totaal onnnodig', wist Padt. 'Het was een communicatiefout met Memisevic en dat kwam door mij. Het is geen excuus, hierop word je afgerekend.'

Trainer Buijs gaf na afloop zijn keeper, die al maandenlang uitmuntend staat te keepen, een kritisch maar ook vergevingsgezind softijsje. Toch blijf ik erbij dat het verkeerd uitkomen van Padt geen communicatie- maar een inschattingsfout is. Anders had hij wel de bal boven het hoofd van Memisivic weggerost. Nu probeerde hij de bal onderhands, stand in de mand, te vangen.

Enfin, hoe dan ook is communicatie van groot belang in de sport. Begrip en het kunnen uitvoeren van termen (uitkomen) en kennis hebben van de geschiedenis, lading en waarde van termen (slavernijverleden, nigger) kunnen je maken en breken. In het trieste en het met vraagtekens omringde (gedwongen?) opstappen van Ron Jans bij FC Cincinnati is ook de taal waarin genoemde termen gebezigd worden van groot belang.

Weet er alles van. Na Stad Gronings en Nederlands is at a large distance Engels mijn derde taal. Waar Ron Jans in Amerika zijn gewraakte motivatiespeech zou hebben gegeven waarin hij het overwinnen van de slavernij gebruikte om zijn spelers op scherp te zetten gaf ik acht jaar geleden ook een 'bek op 't stuur' motivatie speech aan de korfballers van mijn geliefde Nic.1.

Overeenkomst: de taal. Zender en ontvanger zitten op een andere golflengte. Schreef daar eerder al eens over: acht jaar geleden dus was ik ook al eens coach van Nic. We speelden thuis tegen topclub KZ. In die tijd speelde ik zelf voetbal, rechtsback in het derde van Engelbert.

Nanno, onze old school trainer van het derde, was niet vies van de traditionele cliché uitspraken. Als korfballer vond ik dat fantastisch. Dan moet u denken aan uitspraken als: 'Heb je de dozen nog om je schoenen?' 'Het is je moeder niet.' 'Hij is lid van Vindicat, schop hem!' De mooiste uitspraak van Nanno was: 'Je moet van gras hooi maken.'

Goed je best doen. Enfin, vlak voor aanvang van de wedstrijd Nic.1- KZ 1 kwam Nanno op me toe lopen in onze thuishal op Kardinge. Het derde kwam korfbal kijken. Nanno duwde me een pak hooi in mijn handen. De boodschap was duidelijk. Tien minuten voor de wedstrijd liep ik de kleedkamer in. Onze spelers zaten verwachtingsvol op de bankjes. Ze hadden er zin in. Ook in de wedstrijd.

Het was tijd voor de laatste motivatiespeech. Het Alfa-college was uitverkocht, op de tribunes was het een teringlawaai. Ik pakte het pak hooi en sloeg dat kapot op de massagetafel die midden in de kleedkamer stond. 'Jullie gaan straks van gras hooi maken,' schreeuwde ik het uit.

Het hooi vloog door de lucht. De spelers keken elkaar aan. Gif in de ogen. Ze begonnen te schreeuwen. Alleen topaanvaller Ricky Wu bleef doodstil zitten. Ricky Wu kwam uit Taiwan en had niets van mijn speech begrepen. 'Ricky, you motherfucker,' probeerde ik het om het goed te maken. 'You have to make from grass hoy.'

Ricky keek me stoïcijns aan. Hij knikte. Na afloop van de verloren wedstrijd vroeg Ricky me in de bomvolle kantine of ik echt een joint voor hem ging draaien.