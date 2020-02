Uit voorzorg water uit flessen op negen scholen in Stad vanwege onderzoek naar loden leidingen

Op negen basisscholen in Stad drinken leerlingen deze week water uit flessen in plaats van water uit de kraan. Dat gebeurt uit voorzorg.

Aanleiding is een lopend onderzoek door onderwijsorganisatie Openbaar Onderwijs Groningen naar de hoeveelheid lood in het drinkwater. De uitslagen van dat onderzoek worden eind deze week verwacht.

Loden leidingdeel aan Haydnlaan

Bij het onderzoek werd het water getest en is ook gekeken of er loden leidingen aanwezig zijn. Dat bleek bij één gebouw het geval. Op de Joseph Haydnschool aan de Haydnlaan werd bij een 'visuele inspectie' een loden leidingdeel ontdekt.

De ontdekking van het loden leidingdeel wil nog niet zeggen dat de hoeveelheid lood in het drinkwater te hoog is. Tot die uitslag en de andere uitslagen van de andere schoolgebouwen binnen zijn, worden de leidingen elke ochtend doorgespoeld.

Stilstaand water

Dat gebeurt door de kranen even te laten stromen: vooral als water stilstaat hoopt de hoeveelheid lood in het water zich op. Daarom is het promillage 's ochtends normaal gesproken hoger dan later op de dag.

Ouders van leerlingen van de scholen zijn zondag geïnformeerd over het onderzoek en de gevolgen.



Ook probleem bij kinderopvang

Twee weken geleden werd bij kinderopvang Kastanjeplein in Stad een te Twee weken geleden werd bij kinderopvang Kastanjeplein in Stad een te hoge hoeveelheid lood in het drinkwater aangetroffen. De gemeten waarde van 13 microgram per liter overschreed de Europese norm van 10 microgram. Waterbedrijf Groningen heeft al bekendgemaakt dat het de laatste loden leidingen op zal sporen en gaat vervangen. Dat gebeurt in samenwerking met negen andere Nederlandse waterbedrijven

Gebouw van voor 1960

De locatie van de Joseph Haydnschool is een relatief oud schoolgebouw, zegt woordvoerder Irene Deurman van de onderwijsorganisatie. In nieuwe gebouwen is er geen risico op de aanwezigheid van loden leidingen: sinds 1960 worden er in de bouw geen loden leidingen meer gebruikt.

Water deze ochtend naar scholen

De flessen water worden deze ochtend bij de scholen afgeleverd.' Een horecagroothandel doet zijn best om die in de drukke stad naar de scholen te krijgen. De bedoeling is dat de flessen om 9.00 uur op alle scholen aanwezig zijn.'

Alle scholen

Behalve bij de Haydnlaan was op geen van de basisscholen een loden leiding zichtbaar. Dat geldt dus ook voor de andere locatie van de Joseph Haydnschool, die aan de Coendersweg.

De andere scholen waar voorlopig water uit flessen gedronken wordt zijn: de Borgmanschool (alle locaties), de Siebe Jan Boumaschool, de Oosterhoogebrugschool, de Petteflet, de Starter, de Driebond, Karrepad en de Bekenkampschool.

Ook de middelbare scholen van Openbaar Onderwijs Groningen worden gecontroleerd op loden leidingen. Omdat vooral kinderen tot 7 jaar schade kunnen oplopen door het drinken van water met een hoge hoeveelheid lood kunnen leerlingen op de middelbare scholen gewoon kraanwater drinken.

Vragen

Op de website van de GGD Groningen staat een 'Factsheet veelgestelde vragen lood en gezondheid' met de nieuwste inzichten. Ook kunnen ouders die vragen hebben, bellen met de GGD.

Lees ook:

- GGD: 'Gevolgen lood in water bij kinderopvang Kastanjeplein niet meetbaar'

- Waterbedrijf Groningen gaat laatste loden leidingen opsporen

- Te veel lood in drinkwater kinderopvang Kastanjeplein in Stad