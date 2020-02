Personeel van Ommelander Ziekenhuis: 'Druk, maar tevreden'

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft zijn handen vol aan de toestroom van extra patiënten, maar is tevreden over hoe dat gaat. Volgens het ziekenhuis zijn er minder patiëntenstops dan een jaar geleden.

Na het sluiten van onder meer de spoedeisende hulp (SEH) in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal ontstond grote onrust onder patiënten over de bereikbaarheid van de zorg. Bijna twee maanden later krijgt het Ommelander Ziekenhuis gemiddeld vier spoedpatiënten per dag uit de regio Stadskanaal.

'Je ziet het niet direct, maar het is behoorlijk druk. We liggen helemaal vol, alle kamers zijn bezet dus het is een drukke dag', zegt verpleegkundige Paul van der Wal. Van der Wal is één van de 25 medewerkers die door het Ommelander Ziekenhuis is overgenomen van Treant. Toen hij hoorde van de plannen om de SEH in Stadskanaal te sluiten, solliciteerde hij in Scheemda. Nu ondervindt hij aan den lijve dat het drukker is geworden.



Uitwijken

'Toen ik hier in september 2019 kwam was het nog wel te doen. Je had af en toe wel drukke dagen ertussen, maar je ziet nu wel duidelijker dat het elke dag behoorlijk drukker wordt. Dat geeft niet, maar je merkt het wel.'

Om de nieuwe patiëntenstroom aan te kunnen moest het ziekenhuis ruimte maken. Patiënten met bijvoorbeeld een gebroken pols komen niet meer naar de spoedeisende hulp, maar worden direct behandeld in de polikliniek.

'Daarmee maken we de kamers vrij voor de patiënten uit Stadskanaal die vaker met een ambulance komen, en vaak zieker zijn', legt Margot Boeve uit. Ze is kinderarts en medisch manager van de acute zorg.

Vergeleken met een jaar geleden gebeurt het minder vaak dat de spoedeisende hulp tijdelijk dicht moet omdat het te druk is Margot Boeve - Kinderarts en medisch manager

En ook de huisartsenpost, die bij de spoedeisende hulp zat, moest uitwijken naar een andere plek in het ziekenhuis. 'Wij hebben die kamers nu volledig in gebruik, 's avonds en 's nachts', zegt Boeve.

Creatief zijn met bedden vinden

Boeve is tevreden over hoe het ziekenhuis de extra patiëntenstroom uit Stadskanaal verwerkt. 'Vergeleken met een jaar geleden gebeurt het minder vaak dat de spoedeisende hulp tijdelijk dicht moet omdat het te druk is.'

Volgens Boeve komt dat doordat het ziekenhuis zich goed kon voorbereiden. 'Treant is heel open geweest over wat we konden verwachten, zodat wij bijvoorbeeld de eerste hulp klaar konden maken en meer bedden konden regelen bij de acute opname.'

Maar dat betekent niet dat medewerkers achterover kunnen leunen. Verpleegkundigen moeten creatief zijn om bedden te vinden voor patiënten. 'Het is soms zoeken. Waar is er plek? Waar kunnen we plek maken? Daar krijg je wel mee te maken', zegt verpleegkundige Van der Wal.



'Samenwerking van levensbelang'

Ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenposten hebben daarnaast wekelijks overleg om de patiëntenstroom te monitoren. 'We kijken naar opvallendheden en hoe we dat kunnen bijsturen', zegt Boeve. 'We moeten elkaar helpen, daar waar nodig.'

Het is soms zoeken. Waar is er plek? Waar kunnen we plek maken? Daar krijg je wel mee te maken Paul van der Wal - Verpleegkundige

Die toenemende samenwerking tussen ziekenhuizen is volgens bestuursvoorzitter Hennie Sanders van levensbelang. 'Het lijkt misschien een tegenstelling, in een systeem van marktwerking, maar het is in onze regio noodzakelijk om de voorzieningen te laten bestaan. We zoeken elkaar daar nadrukkelijk op.'



Financieel spannende tijden

De interne verhuizing en verbouwing en de aanleg van extra parkeerplaatsen moest het ziekenhuis zelf betalen. Wat de financiële impact daarvan is wil bestuursvoorzitter Hennie Sanders nog niet zeggen.

Maar, zegt ze, 'het zijn voor veel ziekenhuizen financieel spannende tijden, dus ook voor ons. Het was dus een kwestie van: hoe kunnen we het nodige doen om de zorg goed te verlenen, zonder teveel te doen want dat is zonde van het geld.'



Vertrouwd gezicht

Zo'n twee maanden na de sluiting van de spoedeisende hulp in Stadskanaal is het dus hard werken om de toestroom van patiënten aan te kunnen. Maar in die drukte is verpleegkundige Paul in elk geval voor sommige patiënten een bekend gezicht.

'Het is leuk om te merken dat patiënten die normaal in het Refaja kwamen nu hier komen en je dan herkennen. Dus je neemt ook wel iets mee van daar naar hier. Je bent een vertrouwd gezicht voor mensen.'

