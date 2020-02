René van Weele maakt comeback in de baansport

Van Weele stopte met racen in 2007. Op het moment dat hij op z'n best presteerde. Zo goed zelfs dat hij in Engeland een profcontract kon tekenen. Dat sloeg hij af omdat school voorrang kreeg. Ook de financiële crisis noopte hem tot stoppen.

Nieuwe racemotor

In de garage in Mussel, de woonplaats van Zandvliet, staat de nieuwe racemotor. Of eigenlijk: de oude. Het frame heeft hij al die jaren bewaard. Het zadel met zijn naam erop getuigt daarvan. Het geluid is als vanouds en ook het gevoel.

'De trilling van de motor is het oude gevoel van vroeger hè', zegt Van Weele met zijn hand aan de gashendel. 'De laatste wedstrijd was het wereldkampioenschap in Frankrijk, dat weet ik nog wel.'

Het resultaat van die race is hij dertien jaar na dato vergeten.

Palmares

Op z'n palmares staan een tweede en derde plaats bij het Open Nederlands kampioenschap grasbaanracen. Ook was hij deelnemer aan de finale van het Europees kampioenschap. Allemaal nog voor hij twintig jaar was. Helemaal verwonderlijk was het dan ook niet dat er interesse kwam van een Engelse speedwayclub.

'Ik wilde m'n school afmaken, maar in m'n achterhoofd speelt toch nog altijd dat ik het wellicht wel had moeten doen', blikt hij terug.

Alleen maar vooruit

Vanaf dit seizoen kijkt hij alleen nog maar vooruit. Zandvliet en Van Weele 'delen' dezelfde passie, maar ook de verschillende motoren voor grasbaan en speedway. Dat was het aanbod van de coureur uit Mussel. Het was Zandvliet die Van Weele weer op de motor kreeg.

'Hij vroeg me mee naar een training in het Belgische Zolder. Wat wil je, moet ik je helpen?', vroeg ik. 'Nee, zei hij, je moet erop en vanaf toen is het weer gaan kriebelen.'

