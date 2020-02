IJshockeyers GIJS naar halve finale play-offs

De Groningse ijshockeyers speelden binnen 24 uur twee keer in Zuid-Holland. Zaterdag werd het 4-2 voor de thuisploeg.

Amsterdam Tigers

In de halve finale is Amsterdam Tigers de tegenstander. GIJS begint de best of three serie aanstaande zaterdag met een uitduel.

Zondag is de tweede wedstrijd in Groningen. Een eventuele derde ontmoeting is weer in Amsterdam.

Twee keer verloren

In de competitie verloor GIJS twee keer van de Amsterdammers.

Lees ook:

- GIJS opnieuw boos op ijshockeybond om speelschema play-offs