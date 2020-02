Boerin Annemiek uit Tynaarlo krijgt 633 brieven en mag door in Boer Zoekt Vrouw

De 25-jarige boerin is vooralsnog de populairste boer in seizoen 2019-2020 van Boer Zoekt Vrouw (BZV). Van de in totaal 1100 brieven die deze winter aan de tien kandidaten werden gestuurd, waren er meer dan de helft voor de Tynaarlose.

En dat betekent dat ze, evenals vier andere boeren, de komende twaalf zondagavonden zal worden gevolgd door de BZV-camera's van KRO-NCRV.

Hulptroepen

Afgelopen zondagavond bleek dat boerin Anemiek behoorlijk in de smaak was gevallen bij Nederlandse singles. Maar liefst 633 brieven lagen er op haar mat in Tynaarlo, en dat voor iemand die vanwege dyslexie moeite heeft met lezen.

Ik zoek iemand die het leuk vindt om bij mij op de boerderij te wonen, maar die zelf wel wat anders doet Boerin Annemiek Koekoek uit Tynaarlo

Maar daar was wat op gevonden: ze hadden hulptroepen (in de vorm van vriendinnen) ingeschakeld die haar moesten helpen bij het maken van een voorselectie. En die waren streng geïnstrueerd.

Liever geen boeren

'Ik zoek wel een échte man', liet ze weten. 'Iemand die het leuk vindt om bij mij op de boerderij te komen wonen, maar die zelf wel wat anders doet. Liever geen boeren, en ook geen boerenzonen.'

Uiteindelijk slaagde boerin Annemiek erin om samen met haar vriendinnen tien topkandidaten uit te kiezen. De gemene deler van deze tien gelukkigen?

Zorgzame man

Annemiek: 'Er zijn nogal wat van deze tien die werkzaam zijn in de zorg, viel me op.' Yvon Jaspers: 'Ik wist helemaal niet dat jij op zoek was naar zo'n zorgzame man!' Annemiek: 'Dat wist ik zelf ook niet, maar zo is het blijkbaar.'

Vanaf volgende week gaat Annemiek Koekoek haar tien kandidaat-boeren ontmoeten.

