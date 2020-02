'Als iemand zo'n fout mag overkomen, dan is het Sergio Padt'

De nederlaag werd bij Edwin op Noord tijdens de Sportdiscussie besproken door RTV Noords FC Groningen-watcher van Stefan Bleeker, de presentatoren Oetse Eilander en Niiwino Geertsema en analist Arjan Blaauw.

Volgens Bleeker kon Padt ook moeilijk anders dan zijn fout toegeven. 'Het was duidelijk', aldus Bleeker: 'Padt riep 'los', waarna Memisevic uit de weg ging. De keeper moet 'm in zo'n geval hebben, maar hij had 'm niet. Vervolgens kwam hij in een soort niemandsland te staan.'

Niet in de buurt

'Hij kwam er ook niet bij in de buurt', zegt Geertsema. 'Hij schatte de bal volledig verkeerd in.'

'Hoe het mogelijk is dat een keeper als Sergio Padt na al die jaren nog altijd moeite heeft met hoge ballen?', vraagt Eilander zich af. Bleeker: 'Iedereen heeft nou eenmaal z'n zwakke punten. Kijk naar Warmerdam, die heeft nog steeds moeite om een voorzet te geven. Zo heeft iedere speler wel een puntje waar hij aan moet werken. Dit is het zwakke punt van Padt.'

Als Sergio Padt ook nog eens goed zijn geweest op hoge ballen, dan had hij niet meer bij FC Groningen gespeeld Presentator Niiwino Geertsema

'Een paar keer per seizoen zal hem dit overkomen. Maar als het iemand mag overkomen, dan is het Sergio Padt', voegt Bleeker er meteen aan toe.

Stempel

Geertsema: 'Maar als Padt ook nog eens goed zou zijn geweest op hoge ballen, had hij hier niet meer gespeeld. Geldt ook voor Warmerdam. Als hij wel die voorzet kan geven, speelt hij niet bij FC Groningen.'

Als ik Danny Buijs was geweest, had ik de kritiek op Padt voor me gehouden Analist Arjan Blaauw

Waarop Arjan Blaauw aanvult: 'Padt zit in Nederland echt aan de bovenkant qua keepers. Groningen mag blij zijn met zo'n keeper. Als ik Danny Buijs was geweest, had ik die kritiek op Padt voor me gehouden. Want nu krijgt hij echt zo'n stempel: hij is altijd slecht op dit soort hoge ballen.'

Echt uitstekend

Bleeker: 'Buijs zei het ook vanuit zichzelf. Hij werd er niet specifiek naar gevraagd. Het was een fout, niks meer, niks minder. Welbeschouwd had deze fout ook helemaal niet beslissend hoeven zijn. Voor rust speelden ze echt uitstekend, dat was één van de beste eerste helften van dit seizoen. Ze vergaten zichzelf alleen te belonen. Als ze er 'gewoon' twee of drie in hadden geprikt, had Padt die fout ook best kunnen maken.'

Waarom ging FC Groningen na rust minder spelen? Blaauw: 'Groningen speelde voor rust met veel beweging en energie, met veel positiewisselingen ook. En dat leverde goede voorzetten op.'

Niet scherp

Maar daar, voor het doel, toonden de spitsen Asoro en Redan zich niet bijster scherp. Geertsema: 'De praatjes van Redan bij zijn komst zijn nog steeds beter dan wat hij tot nu toe heeft laten zien. Maar goed, hij is nog maar negentien jaar natuurlijk.' Blaauw: 'Typisch voor FC Groningen: we hebben een heel jong team, met een hele jonge aanval.'

Analist Martin Drent vroeg zich na een uur spelen, toen de FC maar niet scoorde en een tegengoal fataal zou kunnen zijn, af of Buijs niet eens wat anders had moeten proberen.

Bleeker: 'We weten van Buijs dat hij altijd eerst vanuit de verdediging denkt. Risico nemen om voorin iets te forceren is niet zijn ding. Dan liever een punt. Ook tegen VVV, ja. Anders had hij er inderdaad voor kunnen kiezen om iéts aanvallender te wisselen.'

Ik heb me de eerste helft uitstekend vermaakt. Een voorsprong was echt verdiend geweest Stefan Bleeker, FC Groningen-watcher RTV Noord

Blaauw begrijpt dat niet, gelet op de klassering van de ploeg op de ranglijst. 'Je hoeft niet meer naar onderen te kijken, maar alleen maar naar boven. Daarom moet je in een wedstrijd als deze vól voor de winst gaan!' Geertsema: 'Het is als-als, maar ze hadden bij winst dus gewoon gedeeld zevende kunnen staan, hè.'

Met de opmerking van presentator Oetse Eilander, dat het op de Oude Meerdijk wel genieten was door het spectaculaire voetbal van FC Emmen, kan Bleeker niet zoveel.

Heel erg zonde

'We hebben', zegt hij, 'het vaak genoeg over het gebrek aan spektakel en kansen, maar ik heb me de eerste helft écht uitstekend vermaakt. Het is dan weliswaar maar een helft, maar het voetbal was verzorgd en goed. Het was heel erg zonde dat je niet op voorsprong komt, terwijl dat echt verdiend was geweest.' Blaauw: 'Je beloont jezelf niet, heel jammer.'

Bleeker: 'En helaas zag je in de tweede helft dat het over was. De beweging was weg. Op dat moment ontbrak de kunde om door te gaan met waar je in de eerste helft mee bezig was.'

Play-offplek

Waar kan FC Groningen eindigen, nog steeds op een play-offplek? 'Natuurlijk!', zegt Bleeker. 'Dat je deze wedstrijd verliest is gewoon pech. Groningen speelt in principe prima, al kan het aanvallend vaak wat beter. Verdedigend stond het opnieuw goed.'

'Als Padt dat foutje niet had gemaakt, had je opnieuw de nul gehouden. Groningen wordt gewoon achtste, en met een beetje geluk kunnen ze misschien nog een plek hoger. In principe staan ze nu waar ze horen.'

