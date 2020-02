Escher-achtige trap blikvanger in vernieuwde kerk Garmerwolde

De middeleeuwse kerk van Garmerwolde heeft een ware metamorfose ondergaan. In de Schoolkerk, zoals de kerk vanaf nu heet, is een Escher-achtige trap de grote blikvanger.

De trap leidt de bezoekers langs een interactieve tentoonstelling.

Oude contouren te zien

Ook buiten het kerkgebouw van Stichting Oude Groninger Kerken is het nodige veranderd. Zo kunnen bezoekers zich melden in een nieuw ontvangstgebouw, vertelt bouwkundige Christian Velvis.

'Vanaf daar loop je over het terrein naar de kerk die nog uit de dertiende eeuw stamt. Op het kerkhof zijn de oude contouren van de kerk weer zichtbaar gemaakt, zodat duidelijk wordt dat de kerk vroeger een stuk groter was. Zo is in de negentiende eeuw het oorspronkelijke schip afgebroken. Dat wilden we weer laten zien.'

In de kerktoren is een permanente tentoonstelling te zien (Foto: Jetta Post/RTV Noord)



Leren over feesten

Eenmaal in de kerk biedt de nieuwe torentrap, een ontwerp van architect Marnix van der Scheer, bezoekers een blik op een permanente tentoonstelling. Die heeft als thema 'Feest! in Oost en West'.

'Je komt er feesten tegen vanuit de christelijke traditie en uit de islam', legt Velvis uit.

'De tentoonstelling is gericht op kinderen in het primair onderwijs. Zij leren spelenderwijs over de achtergrond van feesten. Bijvoorbeeld over vasten tijdens de ramadan. Daar leer je over door te spelen met een zenuwspiraal, waarbij je het draadje niet mag aanraken. Het draadje heeft de vorm van etenswaren. Je moet je dus beheersen.'

Ook rouw en trouw

De Schoolkerk is een initiatief van Stichting Oude Groninger Kerken. Voor het project kreeg de stichting 210.000 euro van het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Op schooldagen zijn groepen scholieren welkom in de kerk, elk weekend van 10:00 tot 18:00 uur zijn ook andere bezoekers welkom. De kerk blijft daarnaast ook in gebruik voor tal van dorpsactiviteiten. 'En ook voor rouw en trouw blijft ruimte', aldus de stichting.

