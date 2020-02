Gestrande Groningers op Gran Canaria: 'De horizon kleurde vanuit het niets geel'

Door de zandstormen op de Canarische Eilanden is zij met haar gezin veroordeeld tot een langer verblijf op hun vakantieadres.

'We zouden zondag van Gran Canaria terugvliegen naar Nederland, maar daar is niets van terechtgekomen. We hebben negen uur op het vliegveld gewacht en konden daarna gelukkig terug naar ons hotel.'

Beelden van de storm, gemaakt door Sylvia Doddema-Dale



Vluchten geannuleerd

Het luchtruim boven de eilandengroep was zondagmiddag voor de tweede keer in 24 uur tijd gesloten door een zandstorm. In totaal werden honderden vluchten geannuleerd of omgeleid, meldde AENA, het bedrijf dat Spaanse vliegvelden beheert. Door de barre omstandigheden zijn de vertragingen groot en tal van toeristen gestrand.

Doddema-Dale was met haar gezin op vakantie, maar het is nu afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen. 'Als ik naar buiten kijk, zit de lucht potdicht en waait het hard', omschrijft ze de huidige stand van zaken op Gran Canaria. 'Het lijkt alsof we nu lekker extra lang vakantie hebben, maar dat is niet zo. We balen van de situatie, maar het is natuurlijk overmacht.'

Uitzicht vanuit de bus op Gran Canaria (Foto: Sylvia Doddema-Dale)



Operatie

In de loop van maandagmiddag hoopt Doddema-Dale nieuwe vluchtinformatie te krijgen. 'We hopen dat we zo snel mogelijk terug naar Nederland kunnen. Mijn man wordt woensdag geopereerd en daar heeft hij een half jaar op moeten wachten.'

Toch staat de veiligheid volgens haar voorop. Toen ze zondagmiddag op het vliegveld in afwachting waren van hun vlucht, zagen ze een ander vliegtuig landen. 'Nou, dat ging maar net goed. Echt respect voor de piloot dat hij het vliegtuig veilig aan de grond heeft gekregen. Met zulke weersomstandigheden zit ik liever hier in het hotel, dan dat ik het vliegtuig in ga.'

Gestrande reizigers op het vliegveld (Foto: Sylvia Doddema-Dale)



Honderden mensen gestrand

Doddema-Dale en haar gezin zijn niet de enige gestrande Groningers. Herman Posthumus zit ook vast op Gran Canaria, met zijn vrouw en kinderen .

'Zondagochtend kregen we bericht dat onze vlucht niet doorging. We zijn toch naar het vliegveld gegaan en ontdekten dat er nog honderden mensen gestrand zijn.' Allemaal zijn ze de dupe van de zandstorm. 'Op het eiland hangt een soort smog waardoor je slechts vijftig meter kunt zien. Je kunt dus slecht buiten lopen.'

Posthumus zit niet bij de pakken neer. 'We hebben geluk gehad dat we ons huis nog een aantal dagen langer konden huren. We hebben goed contact met de reismaatschappij en de ANWB Alarmcentrale, Ach, het is klein leed. We hebben het hier prima.'

Ook Ismaël Lotz gestrand

Ook de Groningse filmmaker Ismaël Lotz was getuige van de zandstorm op Gran Canaria. Zoals hij vertelde in zijn laatste vlog verblijft hij een maand op het eiland om op zoek te gaan naar zichzelf. Lotz maakte deze foto's.

Omweg via Schiphol

Gestrande reizigers die vanaf Airport Eelde naar Gran Canaria zijn gevlogen, kunnen maandagavond al met het vliegtuig terug. Dat heeft de Drentse luchthaven maandag bekendgemaakt. Reizigers vliegen op Schiphol en worden vanaf daar per bus naar Eelde gebracht. De aankomst van de vlucht op Schiphol is omstreeks 23.10 uur. Rond 02.30 uur moet de bus met passagiers in Eelde zijn.

Voor reizigers die vandaag op Gran Canaria zouden vliegen vanaf Eelde, geldt de omgekeerde weg. Zij worden eerst per bus van Eelde naar Schiphol gebracht.