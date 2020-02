Schansker schijtziek van poepende hond

Bouwlampen, emmers met knikkers en zelfs schrikdraad, maar niks lijkt echt te helpen. In de tuin van André van der Ploeg uit Bad Nieuweschans ligt constant hondenpoep. Elke nacht rond 02.00 uur komt een hond langs, maar niemand weet van wie die is.

Van der Ploeg is de wanhoop zo nabij, dat hij nu een beloning uitlooft van vijftig euro aan de persoon met de gouden tip. 'Die hond kan er niks aan doen, maar het baasje moet er echt op aangesproken worden', zegt hij.

Bijna een jaar



De ellende begint bijna een jaar geleden, rond april. 'Overdag was er niks te zien, dus het moest in de nacht gebeuren. Ik heb camera's opgehangen om te kijken wat er gebeurt. Toen bleek dat er elke nacht een grote hond komt die keurig nette drollen in mijn tuin draait.'

Hij gaat met zijn camerabeelden langs de buurtbewoners en vraagt de postbode om hulp, maar niemand weet waar de hond vandaan komt. 'Er is één man in het dorp met zo'n hond, maar hij is het niet', zegt Van der Ploeg. Hij ontwerpt daarom een pamflet en hangt dat op in de plaatselijke supermarkt.

'Spat alle kanten op'

Ondertussen is grasmaaien geen pleziertje meer. 'Als je gaat maaien en je een keutel over het hoofd ziet, dan kun je wel voorstellen wat er gebeurt. Dan schiet de stront alle kanten op.'

Van der Ploeg vervolgt: 'Je kunt trouwens ook precies zien waar de hond gepoept heeft. Daar groeit het gras harder.'

Schrikdraad

Van der Ploeg laat het er niet bij zetten en neemt maatregelen. Hij zet een bouwlamp neer, maar dat werkt averechts. 'De hond vond de lamp lekker warm, dus die ging daarbij in de buurt zitten.'

Hij spant een draad die loopt naar een emmer vol knikkers om de hond te laten schrikken. Maar ook dat helpt niks. Tijd voor rigoureuze maatregelen, denkt Van der Ploeg. Hij plaatst schrikdraad in zijn tuin. En wat blijkt? Het helpt! Tenminste, voor hem.

'Een paar dagen later stond mijn achterbuurvrouw aan de deur. Die had een hele emmer vol poep. De hond was een tuintje verder gegaan. En ondertussen is hij weer terug bij mij. Ik heb aan beide kanten van het huis gras. Het ene stuk is veilig, maar nu gaat hij naar het andere stuk gras. Ik word er helemaal gek van.'

Beloning



Het pamflet hangt sinds kort in de supermarkt, maar Van der Ploeg is nog geen stap verder. Hij belt maar wat rond. 'Ik belde eerst met de politie, maar die verwees mij naar de gemeente. Dus ik bel de gemeente, maar zij geeft aan dat ik de hond misschien maar moet vangen en vervolgens de dierenambulance moet bellen.'



Hij vervolgt: 'Maar ik ga toch niet proberen om die hond te vangen? Ik weet niet wat die hond doet. Nee, zo'n held ben ik nou ook weer niet.'

Het gaat volgens Van der Ploeg om een Rhodesian Ridgeback. 'Het is een bruine hond en op zijn ruggegraat loopt het haar de andere kant op. Als je de hond ziet, herken je hem direct. Mensen kunnen contact opnemen met mij als ze iets weten.'

