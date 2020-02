Vijf lammetjes tegelijk geboren: 'Dit is heel bijzonder'

Er klinkt volop gemekker in Sebaldeburen. In positieve zin welteverstaan, want in een schuur in het dorp zijn afgelopen vrijdag niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar liefst vijf lammetjes tegelijk op de wereld gezet.

Baukje Pama en haar gezin zijn de gelukkige eigenaar van de vijfling. 'Mijn man heeft al jaren schapen, maar dit is ons nog nooit overkomen. Het is dus heel bijzonder.' De familie heeft meer dan driehonderd schapen. Volgens haar blijft de geboorte van lammetjes bijzonder. 'Klein spul is altijd leuk, wat het ook maar is. Heel vertederend.'

Achterstevoren

Haar zoon Bryan was erbij toen de lammetjes ter wereld kwamen. 'Het ging wel goed', zegt hij. Volgens hem werd het eerste lammetje achterstevoren geboren en volgden daarna drie andere jonkies.

Hij dacht in eerste instantie getuige te zijn geweest van de geboorte van een vierling, maar toen hij even later terugkwam, zag hij nog twee pootjes uitsteken. Toen besefte hij dat het om een vijfling ging.

Terwijl Bryan zijn verhaal doet, voert het zusje van hem de lammetjes bij. Dat is volgens de familie nodig, omdat een schaap normaal gesproken maar twee jonkies grootbrengt.

Lammetjes vangen

De familie heeft nog meer drachtige schapen en verwacht de komende tijd nog driehonderd andere lammetjes. 'Het is een drukke periode', zegt Baukje. 'Mijn man is nu nog aan het werk bij een bouwbedrijf, maar straks is hij tweeënhalve week vrij. Dan moeten we op toerbeurt slapen en lammetjes vangen om te voeren.'