'Stop per direct met gaswinning uit kleine velden in het Westerkwartier' (update)

VZ Westerkwartier wil dat de gaswinning uit kleine velden in het Westerkwartier per direct stopt. De partij dient daarover een motie in die woensdag in de gemeenteraad van Westerkwartier wordt behandeld.

Aanleiding daarvoor is de aardbeving bij Opende van afgelopen zaterdagavond. Die beving had een kracht van 1,4 op de schaal van Richter.

Volgens VZ Westerkwartier is de recente beving bij Opende het bewijs dat ook gaswinning uit kleine velden leidt tot bevingen. Enkele van die velden liggen in de gemeente Westerkwartier. Ook maakt de partij maakt zich zorgen over de ondergrondse gasopslagen in Grijpskerk en het nabijgelegen Langelo.

Kleine gasvelden

De beving van zaterdag was op drie kilometer diepte, wat gebruikelijk is bij een beving die door gaswinning ontstaat. De lokale gasvelden zijn te zien op onderstaande kaart van de NAM.



VZ Westerkwartier dringt in de motie eveneens aan op een fonds waaruit inwoners van de gemeente eventuele schade door bevingen vergoed krijgen. Dat fonds zou moeten worden gevuld door de NAM en Rijksoverheid.

'Zorgen van inwoners wegnemen'

De beving van zaterdag leidt ook tot zorgen bij GroenLinks. Die partij wil van het gemeentebestuur weten of de aardbeving bij Opende inderdaad is veroorzaakt door gaswinning.

Fractievoorzitter Klaas-Wybo Van der Hoek van GroenLinks zegt zich zorgen te maken over de aardbevingsproblematiek, die zich lijkt uit te breiden naar het Westerkwartier.

'Het lijkt erop dat ook de kleine gasvelden problemen veroorzaken. Dat is erg vervelend voor onze inwoners. De gemeente moet zich zo veel mogelijk inspannen om de zorgen van onze inwoners weg te nemen en op te komen voor hun belangen.'

Eerdere bevingen in Opende

Volgens seismoloog Läslo Evers van het KNMI is er twee keer eerder een beving geweest in het betreffende gebied. 'Dat was in 1999 en in 2003. Er komen in dat gebied dus wel bevingen voor, zij het minder dan in de Groningse gasvelden.'



Navraag gemeente

Overigens heeft de gemeente Westerkwartier zelf ook aan de NAM om opheldering gevraagd over de oorzaak van de aardbeving bij Opende. Westerkwartier trekt daarin samen op met naburige gemeenten in Friesland.

In februari 2018 protesteerde een groep actievoerders uit Groningen en Friesland nog bij de NAM-locatie in Opende. Het thema van die gezamenlijke manifestatie was 'samen van het gas af'.

