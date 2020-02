GGD: 'Water uit flessen is pas nodig als lood is aangetoond'

De maatregel van Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) om kinderen in oude schoolgebouwen uit voorzorg water uit flessen te geven is niet nodig. Dat stelt toxicoloog Martin Eggens van de GGD.

'Wij zouden dat niet adviseren. Dat doen we pas op het moment dat loden leidingen echt zijn aangetoond.'

Dat geldt alleen voor de Joseph Haydnschool aan de Haydnlaan. Maandag werd bekend dat daar een loden leidingdeel is gevonden. Daarop besloot onderwijsinstelling OOG de kinderen in alle schoolgebouwen van voor 1960 voorlopig water uit flessen te geven. Met de Haydnschool erbij zijn dat er negen.

'Uitkijken voor bezorgdheid'

'We hebben in Nederland weleens de neiging om uit voorzorg veel moeite te doen Daar is op zich niks op tegen, maar dan moet je de communicatie wel goed doen. Je moet wel uitkijken voor bezorgdheid', vertelt toxicoloog Eggens.

Voor kinderen tot zeven jaar is lood in drinkwater schadelijk. Het lood kan in drinkwater terechtkomen door loden leidingen. Die zitten nog in een deel van de oude gebouwen; na 1960 werd geen lood meer gebruikt.

Oproep om te controleren

De GGD schrijft deze week alle scholen, gemeenten (als eigenaar van schoolgebouwen) en kinderopvangorganisaties aan met een oproep om het drinkwater te controleren. Woningcorporaties volgen later en via social media probeert de GGD ook particuliere huiseigenaren te bereiken.

'In heel Nederland zijn er nog steeds gebouwen met loden leidingen. We willen daar ook op attenderen.'

Controles scholen lopen

Schoolbesturen lijken de oproep niet nodig te hebben om in actie te komen. Een rondgang door RTV Noord wijst uit dat de controles veelal al lopen.

Scholengroep Perspectief in Stadskanaal heeft bijvoorbeeld na ongerustheid onder ouders één school gecontroleerd op de aanwezigheid van loden leidingen, maar er werd niets gevonden. De overige twee schoolgebouwen van voor 1960 worden meegenomen in de reguliere inspectieronde. Doordat die panden al vaker zijn verbouwd, verwacht het bestuur daar geen lood te vinden.

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland heeft één school van voor 1960 (OBS Garmerwolde), die wordt gecontroleerd. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG), die twaalf christelijke basisscholen in Stad heeft, laat twee scholen uit 1958 onderzoeken: De Kleine Wereld en de Nassauschool.

OPRON (Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam) laat OBS De Oleander in Stadskanaal en De Meent in Schildwolde controleren. Er is geen lood zichtbaar, maar het bestuur laat ook nog watermonsters nemen. SOOOG laat weten haar scholen (Oost-Groningen) 'te inventariseren en te controleren'.

Ook VCO-MOG in Midden- en Oost-Groningen controleert 'voor de zekerheid'. Stichting Quadraten heeft watermonsters laten nemen in vijf oude schoolgebouwen; de uitslagen moeten nog binnenkomen.

Bij Lauwers en Eems is alleen het gebouw van de basisschool in Usquert relatief oud (1962). Omdat deze school nieuwbouw krijgt, is er geen extra controle gedaan. De 34 scholen van Primenius in Groningen en Drenthe zijn volgens het bestuur loodvrij. Dat bleek toen de leidingen bekeken zijn.

Niet alleen maar kijken

Eggens benadrukt dat het niet genoeg is om alleen te kijken of er loden leidingen zijn. 'Het meest betrouwbare is een watermonster. Soms denken mensen dat ze alles al vervangen hebben en is er toch nog een stukje blijven zitten.'

Bij Openbaar Onderwijs Groningen is dit wateronderzoek al gedaan op de negen scholen van voor 1960. Die uitslagen worden eind deze week verwacht. Tot die tijd krijgen de kinderen water uit flessen en worden de leidingen elke ochtend doorgespoeld.

Het gaat naast de Haydnschool om de Borgmanschool (alle locaties), de Siebe Jan Boumaschool, de Oosterhoogebrugschool, de Petteflet, de Starter, de Driebond, Karrepad en de Bekenkampschool.

Ook voor de Joseph Haydnschool is de uitkomst van het wateronderzoek belangrijk. Dat er loden leidingen zijn, betekent namelijk nog niet dat er ook echt te veel lood in het water zit.

