Boer moet alsnog bekeuringen betalen voor spookrijden

De gepensioneerde boer Aalt van der Horst (78) uit Oostwold bij Leek moet 300 euro betalen omdat hij in december tegen het verkeer in reed. Dit deed hij tot voor kort dagelijks.

Van der Horst kreeg dertig jaar geleden landelijke bekendheid toen hij met koeien lange tijd demonstreerde op het Binnenhof in Den Haag. Dat was een protest tegen het toenmalige landbouwbeleid.

De boer was in december aan het verhuizen van Enumatil naar Oostwold. Hij reed een laatste ritje naar zijn oude huis over de Kerkeweg, een eenrichtingsweg. Zoals altijd reed hij in tegengestelde rijrichting.

'Was nooit onveilig'

'Iedereen doet dat, omdat deze weg het snelst is van Oostwold naar Enumatil. Anders moet ik via het Hoendiep en dat is een paar kilometer om', zegt Van der Horst na afloop van zijn zaak. 'Mijn vrouw heeft jaren de kinderen naar school gebracht door tegen de richting in te rijden.'

Van der Horst voerde in de rechtszaal aan dat hij tijdens het spookrijden nooit voor onveilige situaties gezorgd heeft en dat hij ook nooit in de berm gereden heeft. De weg is smal, daarom is het niet toegestaan er van twee kanten in te rijden.

Onlangs legde Van der Horst uit waarom hij een boete onterecht vindt.



Regels zijn er niet voor niets

Dat iedereen tegen de richting in rijdt, maakt de rechtbank niks uit. Er zijn twee boetes uitgeschreven van 150 euro per stuk, één voor Van der Horst en één voor zijn zoon. Beiden moeten betalen. Van der Horst heeft gezegd beide boetes op zich te nemen.

De officier van justitie zei begrip te hebben voor de situatie, maar de regels zijn er niet voor niets. De man twijfelt nog of hij in hoger beroep gaat.