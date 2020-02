Kapper uit Loppersum luidt de noodklok om krimp

'Eigenlijk ben ik heel boos dat dit allemaal gebeurt en dat ik machteloos toe sta te kijken', zei Jurna maandagavond tijdens de raadsvergadering van Loppersum. 'Ga bouwen voor jongeren die gezinnen willen stichten', is zijn oproep.

Honderden minder

In 2013 telde het dorp nog ruim 2.600 inwoners. In de afgelopen jaren is dat aantal met tweehonderd gedaald. 'Als zij allemaal boodschappen zouden doen bij de supermarkt, scheelt dat op jaarbasis een half miljoen euro', zegt Jurna, die namens de ondernemers in het dorp praat.

Door de krimp heeft de kapper minder medewerkers in zijn zaak aan het werk. Vorig jaar waren er nog zeven, nu staan er zes kappers in zijn zaak. Hij wil voorkomen dat het aantal nog meer moet slinken.

Enkele tientallen ondernemers zitten in de zaal als Jurna spreekt.

Uit hart gegrepen

Raadsleden delen de zorgen van de ondernemers, waarvan enkele tientallen in de zaal aanwezig was. 'Dit is ons uit het hart gegrepen, niet alleen voor het dorp Loppersum, maar voor de hele gemeente', zegt VVD-raadslid Bert-Jan Huizing, die al langer pleit voor de bouw van meer huizen.

'Ik ben blij dat dit signaal uit de middenstand komt. Er moet snel iets gebeuren, het is vijf over twaalf', zei Geert-Jan Reinders van Lokaal Belang Eemsdelta. Ook andere partijen willen graag werken aan een visie op dit punt.

Versterking

Volgens wethouder Pier Prins (CDA) komt de krimp niet alleen door vergrijzing, maar ook door de aardbevingsproblematiek. Zo moeten veel inwoners tijdelijk hun huis uit vanwege de versterking. Een deel kiest ervoor elders te gaan wonen.

'Een positief punt is dat de krimp ten opzichte van 2018 is gehalveerd', zegt Prins. Wel heeft de gemeente maatregelen genomen om de krimp in te dammen. Zo is met woningcorporaties afgesproken om leegstaande woningen die gesloopt worden tijdelijk te laten bewonen.

In april gaat de raad uitgebreider in gesprek over de krimp met ondernemers en woningcorporaties.

