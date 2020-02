Coalitiefracties in Staten niet overtuigd na bijpraatsessie Groningen Airport Eelde

De nieuwe topman Bart Schmeink probeerde maandagavond uit te leggen dat er 'realistische scenario's' op tafel komen. Maar hij overtuigde de partijen allerminst.

GroenLinks-fractievoorzitter Hendri Meendering somt het op: 'We hebben de baanverlenging gehad, we hebben drie jaar geleden een fors bedrag beschikbaar gesteld. We hebben in het coalitieakkoord gesteld: geen extra geld naar Groningen Airport Eelde, eerst maar eens de scenario's afwachten.'



Tekort van 1,4 miljoen in 2020

In 2016 werd afgesproken dat de aandeelhouders gezamenlijk 46 miljoen zouden investeren gedurende een periode van tien jaar. Groningen Airport Eelde kon dan in 2026 zelfstandig verder, zo was de gedachte.

Maar omdat Eelde als hubverbinding niet slaagde, zijn de investeringen 'on hold' gezet. Groningen Airport Eelde verwacht een tekort van 1,4 miljoen over 2020. Wat Meendering betreft wordt dat tekort niet uit de pot van 46 miljoen euro betaald.

'Die gelden zijn daar niet voor bedoeld', vervolgt hij. 'Er zijn toen keuzes gemaakt voor een aantal investeringen, maar niet voor exploitatie. Eelde zal kritisch moeten kijken naar de bedrijfsvoering om op korte termijn een rendabel bedrijfsmodel neer te zetten.'



Onduidelijkheid

PvdA-voorman Gert Engelkens is eveneens niet overtuigd. 'Ik moet het allemaal nog zien. Aan de ene kant wordt gezegd: 'We komen met realistische scenario's. Aan de andere kant wordt gezegd: er is veel onrust in luchtvaartwereld en dat geeft veel onduidelijkheid. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?' Verder maakt hij zich zorgen over dat tekort van 1,4 miljoen euro.

ChristenUnie-voorman Fredric Geijtenbeek geeft aan dat de ChristenUnie eveneens worstelt. Zijn collega-Statenlid en partijgenoot Bernadette van den Berg uit Drenthe is verbaasd dat de luchthaven niet meer inzet op hubverbindingen.



'Gran Canaria gaat goed'

'We hebben toen een investering gedaan voor tien jaar. Toen waren er hele andere geluiden. Snapt u dat dat contrair is aan de oproep die ons eerder is gedaan?', vraagt ze aan Eelde-topman Schmeink.

Schmeink probeert vertrouwen te kweken door aan te geven dat de vakantievluchten naar Guernsey en Bodrum en Gran Canaria een hoog rendement behalen en geld opleveren voor de luchthaven. Daarnaast hoopt hij vanuit de luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur aanknopingspunten te vinden voor een toekomst voor Groningen Airport Eelde.



Te dun

Voor Meendering is dat allemaal te dun. 'Het is later dan 5 voor 12. Of het al over 12 is weet ik niet, maar het zit er wel heel dicht bij.'

De GroenLinks-fractievoorzitter is klip en klaar over extra geld voor het vliegveld: dat komt er niet. Volgens Meendering is het een harde afspraak: 'Mocht die vraag op tafel komen, dan worden dat stevige gesprekken', is de fractieleider van de grootste coalitiefractie zonneklaar.

Lees ook:

- AIS Airlines stopt met vluchten van Eelde naar Kopenhagen en Münster

- 'We moeten de kansen voor Groningen Airport Eelde pakken'

- Kansen voor Groningen Airport Eelde: 'Maar niet als doucheputje van Schiphol'