'Hoger dan gebruikelijk' loodgehalte in water bij Kinderdagverblijf Klavertje 3 in Stad

Het loodgehalte in het drinkwater bij Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal Klavertje 3 in de stad Groningen is 'hoger dan gebruikelijk'. Dat schrijft kinderopvangorganisatie SKSG, die onderzoek heeft laten uitvoeren naar het drinkwater op haar locaties.

SKSG benadrukt daarbij dat het gehalte lood in water niet te hoog is. 'De norm wordt niet overschreden', kunnen de ouders in de brief lezen.



Flessen en pakken water

Bij Klavertje 3 aan de J.C. Kapteynlaan in Stad zijn bij vier watertappunten metingen gedaan. 'Bij drie daarvan kwamen de scores boven de 5 microgram per liter water, maar wel onder de Europese norm van 10', laat een woordvoerder weten.

In de brief staat verder: 'Wij gaan met onze partners de oorzaak hiervan achterhalen en daar waar nodig aanpassingen doorvoeren. Totdat uit een controlemeting blijkt dat er geen sprake is van bijzonderheden, blijven we hier uit voorzorg flessen en pakken water drinken.'

Dat geldt ook voor locatie Kastanjeplein in Groningen. Eerder bleek al dat water op die locatie wél een te hoog gehalte heeft. Het gaat daarbij om drinkwater op de eerste verdieping. 'Daar wordt nog gewerkt aan de vervanging van een deel van de waterleiding naar de eerste verdieping', schrijft SKSG.

Gevaren van lood in drinkwater 'Lood is vooral een risico voor jonge kinderen', schrijft de GGD. 'Als jonge kinderen lood binnenkrijgen, heeft dat gevolgen voor hun hersenen. Die ontwikkelen zich dan minder goed. Hierdoor krijgen deze kinderen een iets lager IQ. Het is daarom belangrijk dat kinderen tot 8 jaar zo weinig mogelijk lood binnenkrijgen. Dat geldt ook voor zwangere vrouwen. Want ook baby's in de buik kunnen lood binnenkrijgen, via hun moeder.

Gerust hart

De kinderopvangorganisatie heeft in totaal 72 locaties in Groningen en het Westerkwartier. De organisatie heeft onderzoek laten uitvoeren naar de locaties die vóór 1965 zijn gebouwd. Tot 1960 werden waterleidingen van lood gemaakt.

Uit die onderzoeken kwamen de resultaten over Kastanjeplein en nu dus Klavertje 3. Bij de andere locaties is volgens waarnemend bestuurder Atze Hoogma niks aan de hand. Hij zei hierover: 'Wij zijn blij om met een gerust hart op alle andere locaties weer volop gebruik van het kraanwater te kunnen maken. En binnenkort ook weer op Kastanjeplein en Klavertje 3.'

