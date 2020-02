Lopend Vuur: Ik bloei op in een drukke kantoortuin

Werknemers in zogeheten kantoortuinen hebben het vaak moeilijk. Dat zeggen bedrijfsartsen in het tv-programma De Monitor.

Kantoortuinen zijn open ruimtes met veel bureaus, weinig scheidingswanden en dus veel mensen om je heen. Volgens de bedrijfsartsen veroorzaakt dat klachten als vermoeidheid, concentratieverlies, stress en hoofdpijn.

In het tv-programma zegt zestig procent van de bedrijfsartsen dat de kantoortuinen afgeschaft moeten worden. De ArboUnie pleit voor de invoer van een minumumaantal stiltewerkplekken. Hoe kijk jij daar naar?

Functioneer je goed in de drukte tussen collega's of ben je op je best in een rustige omgeving?

