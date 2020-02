Joop Gall weer klaar om naar China te gaan (update)

Voetbaltrainer Joop Gall gaat na bijna een maand in Nederland te zijn geweest weer terug naar China. In de provincie waar Gall werkt, mogen na 1 maart weer buitenactiviteiten plaatsvinden.

'Er is contact met mij geweest vanuit China', laat Gall weten. 'De maatregelen zijn versoepeld.'

Gall werkt voor de voetbalacademie in de stad Zhengzhou, zo'n 500 kilometer van Wuhan, het middelpunt van de corona-uitbraak.

'Bullshit in buitenlandse media over China'

'In mijn provincie is één dode gevallen en in de stad zelf geen een.' Volgens Gall is het virus in die omgeving redelijk onder controle. 'Het leven begint weer op gang te komen.'

'Ik vertrouw het. Die Chinezen hebben wel geleerd hoor, ook van de Sars in 2003. Ze zijn best wel open en eerlijk. Als je de buitenlandse media ziet, die bullshit die daar wordt verteld....'



Olievlek in Europa

China gaat juist heel gedisciplineerd om met de ziekte, meent Gall. 'In Europa is men er veel lakser mee. We hebben hier de poppen aan het dansen. Dat wordt een olievlek.'

Toch moet je het volgens Gall in verhouding zien: elke winter overlijden er 650.000 mensen wereldwijd aan de griep. 'Bij het corona-virus zijn het ook de ouderen en zwakkere mensen die overlijden.'

Quarantaine

Zodra Gall in China komt, mag hij niet direct weer aan het werk. 'Iedereen die China binnenkomt moet twee weken in quarantaine en omdat we over twee weken weer beginnen met trainen vond mijn baas het wel een goed idee om nu vast naar China te komen.'

Zolang Gall in quarantaine zit, moet iemand anders voor hem boodschappen doen. 'Na twee weken mag ik dan weer naar buiten.'

Gall is ook in Nederland in quarantaine geweest, maar dat hij nu niet twee weken extra in Muntendam in quarantaine gaat vindt hij wel normaal. 'Ze nemen het zekere voor het onzekere.'

Dit bericht is aangevuld met de opmerkingen van Gall over de lakse houding van Europa en de vergelijking met de griep in Noord Vandaag.. Ook staat het fragment nu bij het artikel.

