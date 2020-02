Waterberging De Onlanden is in jaren niet zo nat geweest

Eigenlijk doet De Onlanden nu precies waar het voor bedoeld is. Het is primair een waterbergingsgebied dat moet zorgen dat inwoners van de stad Groningen de voeten droog houden bij hoog water. Daarnaast is het een natuurgebied, waarin moerasvogels en grote grazers zoals Schotse hooglanders een plekje hebben gevonden.

Vaste bezoekers van het gebied hebben deze hoge waterstand zo'n tien jaar niet meer gezien. 'Ik kom hier drie of vier keer in de week', zegt een fotograaf uit de buurt. 'Dit is lang geleden inderdaad, de afgelopen winters was het toch wat droger. Eigenlijk moet hier nu nog vorst overheen. Dan kun je op sommige delen in De Onlanden prachtig schaatsen.'

