Wie liet zijn viool achter in de Trabant van boekhandel Riemer?

Middenin boekhandel Riemer in Stad staat een halve blauwe Trabant. En in die halve auto ligt sinds anderhalve week een speciaal voorwerp.

'Vorige week donderdag vond een medewerker ineens een koffertje met een viool daarin', weet Jan Riemer van de boekwinkel. 'Toen dachten we nog: die wordt morgen wel opgehaald.' 'Maar nu, bijna twee weken verder, ligt hij hier nog.'

Jan Riemer met het viooltje (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Kinderviool

Volgens Riemer gaat het wel om een bijzonder exemplaar. 'Hier staat Stradivarius. Wel staat op de sticker dat het een kopie is, maar toch wel bijzonder.'

Riemer kan zich heel goed indenken hoe het gekomen is dat de viool vergeten is. 'Het is een viool van 56 centimeter, dus een viool voor een kind van 6, 7 of 8 jaar oud. Het kind was waarschijnlijk enorm onder de indruk van een boek en is zo de viool vergeten.'

Expres?

'Er moet toch wel een ouder of een opa of oma zijn die de viool kwijt is?', vraagt Riemer zich af. 'We moeten de eigenaar zien te vinden.'

Of het kindje de viool expres in de hoek heeft gesmeten, omdat het geen zin heeft om viool te spelen? 'Geen idee, maar ook dan denk ik dat de ouders de viool wel terug willen hebben.'