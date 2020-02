'Krimp moeten we samen oplossen, maar het is maatwerk'

Er zijn zorgen over de leegstand in Loppersum (Foto: Google Street View)

Ze reageert daarmee op de roep van kapper Martin Jurna uit Loppersum. Hij maakt zich zorgen om de krimp van zijn dorp. Ondernemers in Loppersum zien de klandizie afnemen en ze zijn bang dat winkeliers moeten stoppen.

'Hij heeft wel gelijk', aldus Hoekstra. 'Al speelt er in Loppersum natuurlijk meer dan alleen vergrijzing en ontgroening, meer ouderen en minder jongeren. In het dorp heb je ook aardbevingen. Een aanpak daar moet dus anders zijn dan een aanpak elders.'

Maatwerk

'Het vraagt allemaal om maatwerk', weet Hoekstra. 'In sommige delen moeten woningen aangepast worden voor ouderen, in andere dele weer voor jongeren. Daar kan de gemeente dan wel bij helpen.'

'Maar heb je zelf ideeën over hoe je in een dorp wil wonen? Willen mensen in hofjes wonen? Moet er iets gedaan worden aan het internet of het openbaar vervoer?', vraagt Hoekstra. 'Daarom houden wij ook gesprekken in de dorpen.'

Droomwonen

Hoekstra heeft wel een voorbeeld over hoe krimp tegen is gegaan in onze provincie. 'Het heeft jaren geduurd, maar in Opende heb je Droomwonen. Daar wonen generaties samen.' In Opende wordt dit jaar begonnen met de bouw.

Hoekstra denkt niet dat de dorpen helemaal leeg zullen lopen. 'Er zit toekomst in de dorpen. Op lange termijn zal er echt geen leeg platteland zijn, want mensen zijn trots op hun omgeving en op het landschap. Ze zijn blij dat ze in een open gebied wonen.'

