Rechtszaak over Jaagpadmoord dient op 12 en 13 mei

Milton T. in de rechtbank in september vorig jaar (Foto: Felix Guerain)

De rechtszaak tegen Milton T., de verdachte van de Jaagpadmoord in Groningen, wordt in mei inhoudelijk behandeld. Dat is dinsdag bekendgemaakt tijdens een korte tussentijdse zitting.

De Groninger rechtbank trekt twee dagen uit voor de zaak: 12 en 13 mei.

Hidde Bergman

T. wordt verdacht van de moord op de 27-jarige Hidde Bergman uit Stad. Die werd op 14 mei vorig jaar neergestoken tijdens het hardlopen op het Jaagpad in Groningen.

Schizofreen?

Milton T. is inmiddels onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Over de resultaten van het onderzoek is nog niets bekend. T. verklaarde zelf eerder dat hij schizofreen is.

Google

Ook is nog een getuige gehoord en is de telefoon van T. uitgelezen. Daarop zijn spraakberichten gevonden die zijn toegevoegd aan zijn dossier. Er was ook opdracht gegeven om Google-gegevens te verzamelen. Daar moest een Amerikaanse rechter zich over buigen. Maar het is inmiddels duidelijk geworden dat Google niet gaat helpen in deze zaak.

