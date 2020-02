Waarom betaal je bij 'onze' Jumbo 3,50 euro meer voor wasmiddel dan bij een Randstad-Jumbo?

Zo kost een doos Dreft wasmiddel (1050 g) in Utrecht 1,99 euro en in Groningen 5,53 euro. Dash 3in1 pods kleur (12 stuks) kosten in Utrecht 3,99 euro en in Groningen 6,47 euro. En Nivea verzorgende doucheolie (200 ml) kost in Utrecht 3,48 euro en in Groningen 4,94 euro. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Ook in Friesland worden hoge prijzen berekend. In Drenthe geldt in de plaatsen Emmen en Klazienaveen een laag of gemiddeld prijsniveau; de overige Drentse Jumbo-filialen zijn ook duur.

Bekijk op de supermarktlijst van de Consumentenbond welk filiaal welk prijsniveau hanteert.

De laagste prijs?

Twee jaar geleden bleek uit onderzoek van de Consumentenbond ook al dat Jumbo-supermarkten in Noord-Nederland duurder zijn dan de filialen in de rest van het land.

Volgens hoogleraar marketing Peter Verhoef van de Rijksuniversiteit Groningen heeft dit te maken met gebrek aan concurrentie. Hij legde toen in Noord Vandaag uit dat in het Westen supermarkten als Dirk van den Broek zitten, die concurreren op prijzen van A-merken. In het Noorden moet Jumbo alleen concurreren met de Albert Heijn en de Poiesz en die concurreren minder op A-merken. Bovendien geldt de 'laagsteprijsgarantie' van Jumbo uitsluitend in de vestigingsplaats van een filiaal.

