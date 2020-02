Stadskanaal krijgt opnieuw een waarnemend burgemeester

Volgens Paas is het snel aanstellen van een waarnemer belangrijk voor de stevigheid van het gemeentebestuur van Stadskanaal. 'Dat heb ik de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad ook verteld', zegt hij.

Voorkeur

Een meerderheid van de gemeenteraadsfracties heeft na het vertrek van Froukje de Jonge aangegeven dat Stadskanaal behoefte heeft aan een kroonbenoemde burgemeester. ChristenUnie, CDA, VVD, SP, PvdA, Lokaal Betrokken en D66 vinden dat allemaal het beste voor hun gemeente.

Goed voor Stadskanaal

Kan een kroonbenoemde burgemeester niet nog meer stevigheid bieden, is dan de vraag? Volgens de commissaris sluit het een het ander niet uit.

'Ook als je naar een kroonbenoeming gaat, is het mijn gewoonte om een waarnemer te benoemen', vertelt Paas. 'Het gaat erom dat het nu goed is voor Stadskanaal om een waarnemer te benoemen en dan kijken we ondertussen naar wat er moet gebeuren.'

Niet te lang wachten

Wie de nieuwe waarnemend burgemeester van Stadskanaal wordt en wanneer hij of zij begint, wil Paas nog niet zeggen. Maar dat het op korte termijn duidelijk wordt, lijkt wel zeker. Paas: 'Je moet met waarnemers nooit te lang wachten.'

Froukje de Jonge stopte onlangs als waarnemend burgemeester in Stadskanaal omdat ze wethouder is geworden in Almere. Daarvoor was Boukje Galama de laatste kroonbenoemde burgemeester in de gemeente.

