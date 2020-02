'Dief van niks' staat voor rechter voor 'waslijst aan strafbare feiten'

Een 54-jarige Veendammer stond woensdag terecht voor het stelen van onder meer werkschoenen, een tuinslang, buitenboordmotoren en fietsen. Volgens het Openbaar Ministerie is de man ook schuldig aan brandstichting. Zelf noemt hij zich 'een dief van niks'.

De verdachte hoorde een celstraf van 126 dagen tegen zich eisen. Deze straf heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Als hij wordt veroordeeld, hoeft hij dus niet meer de cel in.

'Het is een hele waslijst aan strafbare feiten waarvoor u hier vandaag staat', concludeerde de rechter. Dat beaamde de Veendammer. 'Ik sta er behoorlijk van te kijken wat ik allemaal geflikt heb in die periode.'

Machteloosheid

De man verklaarde dat hij het gedaan uit een gevoel van machteloosheid. Hij had flinke financiële problemen en had geen inkomsten. 'Het was echt armoede.'

Maar het was niet alleen zijn machteloosheid die de Veendammer tot zijn daden dreef. Ook zijn overmatige alcoholgebruik, had geen positieve uitwerking. 'Ik wilde me troosten en nam een borreltje. Daar werd ik een beetje grenzeloos van.'

'Dief van niks'

De man pleegde zijn misdrijven allemaal in zo'n twee weken tijd. In die periode werd hij weliswaar opgepakt, maar hij kwam ook weer vrij. 'Ik ben een dief van niks', concludeerde de Veendammer zelf.

Het is ook niet de eerste keer dat de man voor de rechter staat. In het verleden is de man vaker veroordeeld voor diefstallen en mishandeling.

Brandstichting in eigen tuin

Het Openbaar Ministerie rekent de verdachte vooral de brandstichting aan. De man stak in zijn eigen tuin meerdere dingen in brand, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond.

Toen de politie voor de zoveelste keer kwam kijken, was de maat vol en werd de man aangehouden. Hij zat twee dagen vast, maar na zijn vrijlating stal hij meerdere dingen en werd hij weer opgepakt.

Stok achter de deur

Ondanks dat de verdachte niet terug de cel in hoeft, wil de officier wel dat hij zich aan een aantal voorwaarden houdt, zodat hij niet meer de fout in gaat.

De man moet zich onder andere laten behandelen voor zijn alcoholgebruik en werken aan zijn financiële problemen. Doet hij dat niet, dan moet hij alsnog zes maanden de cel in.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.