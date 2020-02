Oranjeverenigingen geven de strijd niet op: 'Bezwarencommissie moet oordeel vellen'

De Oranjevereniging in Baflo stapt naar de bezwarencommissie van de gemeente. Die moet een uitspraak doen over het feit dat sommige verenigingen geen subsidie hebben gekregen voor activiteiten rond 75 jaar bevrijding.

Baflo is één van de afgewezen verenigingen. Het bestuur is boos over de gang van zaken en de manier van afwijzen. Ook andere verenigingen kregen een afwijzing en meldden zich bij de gemeente. Het gaat om een subsidie die eens in de vijf jaar verstrekt wordt.

Te kleine portemonnee

De gemeente heeft een subsidiepot van 30.000 euro beschikbaar voor activiteiten in het kader van 75-jaar bevrijding. Dat blijkt niet voldoende omdat er veel aanvragen binnen zijn gekomen.

Doordat de Oranjevereniging in Baflo geen subsidie krijgt, gaan de activiteiten daar niet door. Het benodigde bedrag was 2750 euro.

Wel heeft de stichting Historische Kring in Baflo een subsidie van 500 euro gekregen van de gemeente voor een speurtocht, lezingen, een dorpsrondleiding en een filmvertoning. De gemeente liet eerder al weten het geld zoveel mogelijk te willen verspreiden onder de dorpen.

'Dit is heel slecht afgewikkeld en er is geen sprake van eerlijke verdeling', zegt Nico Werkman, voorzitter bij de Oranjevereniging Baflo. 'Ik ben nog steeds niet tevreden over de reactie van de gemeente. Wij horen om ons heen dat er meerdere verenigingen teleurgesteld zijn en we willen dat de bezwarencommissie een oordeel velt.'



'Er moet een verhaal verteld worden'

De activiteiten die men in Baflo wilde organiseren - een optocht en muziekfeest - zouden niet aansluiten bij het thema 'verhalen'. Dat was een vereiste om de subsidie te krijgen.

Werkman: 'Ze hebben ons tijdens een overleg met alle verenigingen in oktober nooit gezegd dat er aan dit thema voldaan moest worden. Er is gezegd dat ze de gelden eerlijk zouden verdelen over de dorpen. Het is opmerkelijk dat sommigen grote bedragen krijgen.' Er had volgens Werkman ook beter gecommuniceerd moeten worden.

Op de website van de gemeente stond de regel over het thema wél vermeld. Dit werd in één regel omschreven: 'Activiteit moet passend zijn in het landelijk thema verhalen'. Wat daar precies onder valt, is niet duidelijk.

Vrije interpretatie

Navraag bij de gemeente leert dat het thema wat vrij geïnterpreteerd kon worden.

'Activiteiten moeten in woord en beeld, of geschrift vertellen over de oorlog. Bijvoorbeeld lezingen of het maken van een film waarin mensen vertellen over de oorlog', laat de gemeente weten. Hoe de aanvragen zijn getoetst door de desbetreffende ambtenaren, wordt niet helemaal duidelijk.

Kan een verhaal niet verteld worden met een optocht, zoals in Baflo? 'Nee', is de reactie van de gemeente. 'Dat kan niet met een standaard optocht. Er moet een verhaal verteld worden'. Ook vindt de gemeente dat organisatoren actief om informatie hadden kunnen vragen als het ging om de criteria.

Wel subsidie

De Oranjevereniging Prins Willem Alexander in Adorp, Sauwerd en Wetsinge heeft wel 3000 euro subsidie gekregen voor het organiseren van een optocht, het maken van een film en houden van lezingen.

'Wij zijn niet bij het overleg in oktober geweest. Wij hebben de gemeente daarom gebeld en gevraagd hoe we aan het thema konden voldoen', vertelt Arwin Nimmes, voorzitter van de Oranjevereniging.

Hij heeft ook gehoord dat andere verenigingen geen subsidie hebben gekregen. 'Wat ons betreft was het contact met de gemeente helder en goed. Maar als we geen subsidie hadden gekregen, had ik misschien ook een ander verhaal', zegt Nimmes. Voor hem was het thema duidelijk.

In Adorp en Sauwerd worden lezingen georganiseerd waarin dorpsbewoners die de oorlog hebben meegemaakt hun verhaal doen. 'We organiseren wel vaker dit soort avonden. Die worden goed bezocht', aldus Nimmes.

Ook de optocht voldoet volgens de vereniging aan het thema. 'Elke wagen vertelt in beeld natuurlijk de geschiedenis. Deze optocht wordt al sinds 1945 om de vijf jaar georganiseerd.. Tot nu toe hebben we daar steeds subsidie voor weten te krijgen', zegt Nimmes.

Gerommel met sluitingsdata

Stichting Feesten en Herdenkingen Winsum heeft geen subsidie gekregen. Er zou te laat een aanvraag zijn ingediend. Dat blijkt niet te kloppen, omdat de gemeente nog na de sluitingsdatum een advertentie in de Noorderkrant plaatste dat aanvragen welkom waren.

De gemeente zegt hierover: 'Toen de sluitingsdatum 1 december in zicht kwam, leek het aantal aanvragen nog beperkt. Vandaar dat op 4 december weer een oproep in de krant is geplaatst. Die oproep had achteraf achterwege kunnen blijven.'

Drie aanvragen kwamen na de sluitingsdatum binnen. Die zijn alle drie afgewezen.

'Er is de late aanvragers wel verteld dat het subsidieplafond waarschijnlijk bereikt zou worden en er dus grote kans was op een afwijzing door het te laat indienen', aldus de gemeente.

Geen excuses

De aanvraag in Winsum zou sowieso worden afgekeurd. Ook als deze op tijd ingediend zou worden, omdat die niet voldeed aan het thema 'verhalen'. Daarnaast zijn er twee andere partijen uit Winsum die wel subsidie hebben ontvangen.

'Een excuses. Ho maar!', zegt Dick Sennema namens de stichting Feesten en Herdenkingen Winsum. 'Tijdens het spel verandert men de spelregels. We zijn er zeer slecht over te spreken dat we zo behandeld worden.' Het bestuur heeft bezwaar gemaakt en een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Daarin zet men uiteen hoe het proces verlopen is en waar volgens hen de gemeente 'steken heeft laten vallen'.

Meer budget nodig

De vereniging is ook niet tevreden over de afwijzing. Volgens hen had de gemeente meer budget moet uittrekken voor de activiteiten rondom 75-jaar bevrijding. Ook vindt de stichting dat de raad de controlerende functie niet goed heeft uitgevoerd. Die heeft onlangs vragen gesteld over de subsidieregeling, maar Sennema vindt dat deze niet goed beantwoord zijn.

'We hebben alle fracties benaderd, maar die hebben tot nu toe weinig voor ons gedaan', vertelt Sennema. Hij vindt dat de raad moet onderzoeken waar het mis is gegaan.

Wie krijgt wat?

Uit een overzicht dat de gemeente aan RTV Noord heeft verstrekt, blijkt dat er in een tweetal dorpen geen subsidie is verstrekt. Elf verenigingen hebben geen subsidie gekregen. Zo krijgen dorpen zoals Stitswerd, Zoutkamp en Leens geen subsidie.

Daarvan zegt de gemeente. 'De activiteiten in Leens die afgewezen zijn ,gaan ondanks deze afwijzingen door. In overleg met de gemeente gaan deze partijen samenwerken met een andere organisatie, die structureel cultuursubsidie ontvangt van de gemeente'.

In Zoutkamp krijgt men geen subsidie omdat die activiteit daar volgens de gemeente al van andere instanties subsidie krijgt.

Niet elke vereniging krijgt hetzelfde bedrag. Gemiddeld krijgen verenigingen zo'n 500 euro voor het organiseren van lezingen, exposities en concerten. Er zitten een paar uitschieters bij. Zo krijgt Het Hogeland College in Uithuizen voor het uitvoeren van een theaterstuk een bedrag van 6500 euro. Diezelfde school krijgt voor een musical over de oorlog voor het filiaal in Warffum een subsidie van 8500 euro.

Verschil in bedragen

De gemeente zegt daarover: 'De ene organisatie begroot bijvoorbeeld 100 euro voor een al dan niet ingehuurde activiteit; de andere - voor iets vergelijkbaars - een veelvoud daarvan. Verder is gekeken naar het aantal verwachte bezoekers en hoeveel mensen er met de activiteit worden bediend.'

Er is voor 80.724 euro subsidie aangevraagd. De gemeente heeft 42.715 euro aan subsidie verstrekt. Wel heeft de gemeente een enkel initiatief nog kunnen subsidiëren uit reguliere budgetten die cultuur bevorderen. Daaruit heeft de stichting De Tweede Wereld Oorlog in Baflo een subsidie van 10.000 euro gekregen voor het maken van een documentaire.

Verder heeft de gemeente verenigingen die soortgelijke activiteiten organiseren hetzelfde bedrag gegeven. Dus ook al werd er een hoger bedrag gevraagd, ze kregen toch een 'normbedrag' uitgekeerd.

'Willekeur'

Nico Werkman van de Oranjevereniging in Baflo heeft ook om een overzicht gevraagd. Er is een WOB-verzoek ingediend. Dat is nog niet ingewilligd, zegt hij.

Werkman is verbaasd als hij de bedragen hoort die toegekend zijn. Dat andere verenigingen wel geld hebben gekregen en anderen niet, stuit hem tegen de borst.

'Welke willekeur is hier toegepast? Ik schrik van de bedragen. Naar mijn mening is hier geen sprake van een eerlijke verdeling onder alle dorpen en goede toetsing van het thema', aldus Werkman.

Hoorzitting op komst

De Oranjevereniging Baflo hoopt dat de bezwarencommissie, die een onafhankelijk oordeel moet vellen, de gemeente op de vingers tikt. Binnenkort is er een hoorzitting waarin de subsidieregeling besproken zal worden.

