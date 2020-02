Waterschap sluit sluis bij Hornbach nadat fietser in het water is gevallen (update)

Waterschap Noorderzijlvest sluit voorlopig de sluis bij gemaal Stad en Lande in het Boterdiep in Groningen af voor fietsers en voetgangers. Dat gebeurt nadat er onlangs een fietser van de sluis in het water viel.

'De fietser is uitgegleden op de gladde geleiders van de sluisdeuren en in de sluiskolk gevallen', legt woorvoerder Henry Frieswijk van Noorderzijlvest uit.



'Het was op dat moment donker en de verlichting deed het op dat moment niet goed. De man heeft zichzelf met wat hulp kunnen redden, maar het had ook verkeerd af kunnen lopen', zegt Frieswijk.



Sluiproute

De sluis ligt tussen de wijk Beijum en de vestiging van Hornbach en wordt door inwoners van Beijum gebruikt als brug. De vraag is of dat in de toekomst nog wenselijk is, aldus Frieswijk.

'Het is natuurlijk hartstikke vervelend voor bewoners van Beijum dat de sluis voorlopig is afgesloten. Maar dit is een type incident waarbij we nagaan hoe veilig deze situatie is. Deze plek wordt al heel lang als oversteekplaats gebruikt, maar dit soort ernstige incicdenten willen we voorkomen.'

Maatregelen onderzocht

Het waterschap bekijkt nu of en welke maatregelen mogelijk zijn om de situatie voldoende veilig te maken. Afhankelijk daarvan zal er een besluit worden genomen over de toegankelijkheid van de sluis in de toekomst.

Het bericht is aangevuld met quotes van Noorderzijlvest-woordvoerder Henry Frieswijk.